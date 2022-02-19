شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد خطير للكلي .. الإكثار من هذا الفيتامين يؤدي لتسمم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الإكثار من مكملات فيتامين «د» قد يؤدي إلى تلف دائم في الكلى، في حالة الاستمرار بجرعة خاطئة، بحسب تحذيرات دراسة طبية جديدة.

وكانت دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الكندية قد كشفت أن الاستخدام المفرط لفيتامين «د» يمكن أن يتسبب في تلف الكلى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نقص الفيتامين.

وأضافت الدراسة أن الهدف منها هو إعلام أوسع للجمهور حول نتائج الإكثار من الفيتامين المذكور.

ونوهت أن جرعات كبيرة من فيتامين «د» للمرضى الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين «د» في الدم يمكن أن يؤدي إلى تسمم.

كما شددت أنه يجب أن يعلم الجميع أن تناول الفيتامين أكثر مما هو موصى به لا يؤدي بالضرورة إلى فائدة إضافية.

وبحسب الدراسة، فإن الإكثار من ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضرر والفشل الكلوي على وجه الخصوص.