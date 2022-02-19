شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أطباء ينجحون فى تغيير فصيلة الدم بالرئتين إلى النوع O لتسهيل زراعة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأطباء لأول مرة فى تغيير فصيلة الدم برئتي الإنسان، حيث قاموا بتحويل الرئتين البشرية من فصيلة الدم من النوع A إلى النوع O وهي الفصيلة الشاملة، وتعد هذه خطوة تجريبية نحو زراعة الأعضاء بحيث يمكن زرعها في أي مريض، بغض النظر عن فصيلة الدم، بحسب ما نشر موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي.

ووفقًا لإدارة الموارد والخدمات الصحية الأمريكية، يموت 17 شخصًا كل يوم في انتظار الحصول على عضو منقذ للحياة، حيث لا يتلقى الكثيرون قلبًا أو رئة أو كلية لأن الأعضاء المتوفرة هي فصيلة الدم الخطأ بالنسبة لهم.

في الوقت نفسه، يمكن أن تهدر الأعضاء لأنه لا يوجد متلق من نفس فصيلة الدم - وهي مأساة عندما تكون الأعضاء المنقذة للحياة نادرة للغاية.

غالبًا ما يحصل الدكتور مارسيلو سيبل، جراح زراعة الرئة في مركز أجميرا للزراعة في كندا، على رئة متبرع لا تتناسب مع مرضاه الأكثر خطورة.

وجد نفسه يُجري عمليات زرع لمرضى أقل إلحاحًا، تتطابق فصيلة دمهم مع الأعضاء المتاحة، بينما مات آخرون لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على أعضاء مطابقة في الوقت المناسب.

يواجه جراحو زراعة الأعضاء مشكلة مماثلة في الولايات المتحدة، حيث يعاني 42٪ من السكان من فصيلة الدم A ، وفقًا لمركز ستانفورد للدم.

غالبًا ما يضطر الأشخاص المصابون بالدم من النوع O أو النوع B إلى الانتظار لفترة أطول لإجراء عمليات الزرع ، حيث لا يمكنهم تلقي أعضاء من النوع A، لأن أجسامهم ستهاجمهم كأجسام غريبة.

وفصيلة الدم O هي "المتبرع الشامل" ، حيث يمكن إعطاؤها للأشخاص من أي فصيلة دم دون أن ترفضها أجسادهم (يمكن أن يتلقى النوع O فصيلة دمه فقط.)

في محاولة متطورة للتخلص من معايير فصيلة الدم، قاد مارسيلو سيبل، جراح زراعة الرئة في مركز أجميرا للزراعة في كندا مجموعة من الباحثين لتحويل ثلاث رئات بشرية من النوع A إلى الدم من النوع O ، وربما تحويلها إلى أعضاء عالمية.

ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Science Translational Medicine.

أثناء التجربة، إذا نجحت هذه التقنية في تجارب زراعة الأعضاء البشرية، فقد تنقذ الأرواح من خلال إتاحة الأعضاء لأكثر من 106000 شخص على قائمة الانتظار الوطنية لزراعة الأعضاء في الولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة أليسا بورغارت ، أخصائية تخدير الزرع وأخصائية أخلاقيات علم الأحياء بجامعة ستانفورد ، والتي لم تشارك في الدراسة ، "هناك الكثير من العقبات المتبقية قبل أن تتمكن من استخدام أحد هذه الأعضاء في متلقي الزرع" ، مضيفة ، "أود أن أرى أنها تستخدم بنجاح في نموذج حيواني قبل وضع المريض في هذا الخطر. "

ومع ذلك ، يعتقد سيبل أن فريقه يمكن أن يبدأ في زرع أعضاء محولة إلى مرضى بشريين في غضون عام تقريبًا، إذا سارت دراسات الفئران على ما يرام.

من السابق لأوانه تحديد عدد الأشخاص الذين سيشاركون في هذه التجارب السريرية، لكن سيبل قال إن دراسات إثبات المفهوم عادة ما تضم ​​حوالي 10 مرضى إذا سارت الأمور على ما يرام ، فيمكنهم التقدم إلى تجارب أكبر وأعضاء أخرى.

يعمل الإنزيم على تقشير الدم من النوع A، مما يساعده على تجنب هجمات الأجسام المضادة

استوحى سيبل عندما استخدم باحثون بقيادة عالم الكيمياء الحيوية ستيفن ويذرز، في عام 2019 ، إنزيمًا لإزالة المستضدات ، أو جزيئات السكر المميزة، من الدم من النوع A أدى ذلك إلى تحويل الدم بشكل فعال إلى النوع O ، والذي لا يحتوي على مستضدات للجهاز المناعي لمهاجمته. (لهذا السبب يمكن لأي شخص تلقي الدم أو الأعضاء من النوع O).

تواصل سيبل مع ويذرز وصمموا معًا تجربة لاختبار ما إذا كان الإنزيم يمكنه فعل الشيء نفسه بالنسبة للأعضاء.