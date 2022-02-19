شكرا لقرائتكم خبر عن توقع كورونا من قبل.. بيل غيتس يستنفر العالم تجهيزا لوباء خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

رجح مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، احتمال ظهور وباء جديد خطير في المستقبل؛ وذلك بعدما بات خطر الإصابة بفيروس كورونا منخفضا بشكل كبير.

وأضاف غيتس في حديثه إلى هادلي غامبل من قناة “سي إن بي سي” خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​السنوي في ألمانيا، أن “وباء جديدا من المحتمل أن ينشأ من عامل ممرض مختلف عن عائلة فيروس كورونا”.

ونوه إلى أن التقدم في التكنولوجيا الطبية يجب أن يساعد العالم على القيام بعمل أفضل لمكافحته، مؤكدا على ضرورة الاستثمار من الآن والتحضير لمجابته: “ستكون لدينا جائحة أخرى. وسيكون ذلك عاملا ممرضا مختلفا في المرة القادمة”.

وأشار غيتس إلى أن الفيروس ساهم في إكساب الناس المناعة بطريقة أسرع من اللقاحات. وقال: “إن فرصة الإصابة بأمراض خطيرة، التي ترتبط بشكل أساسي بكبار السن وبالمصابين بالسمنة أو مرض السكري، تقل الآن بشكل كبير، بسبب التعرض للعدوى”.

وأضاف أن العالم يجب أن يتحرك بشكل أسرع في المستقبل لتطوير وتوزيع اللقاحات، داعيا الحكومات إلى الاستثمار في ذلك الآن.

وأكد على أن “تكلفة الاستعداد للوباء القادم ليست كبيرة. الأمر ليس مثل تغير المناخ. إذا كنا عقلانيين، نعم، في المرة القادمة سنلحق بها مبكرا”.