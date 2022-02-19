3 أعراض غير معروفة للكثيرين تدل على الإصابة بـ”أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 فبراير 2022 04:09 مساءً - مع انتشار وباء كورونا أصبح الكثير يحذر بشكل كبير من بعض الأعراض كونها تعتبر من علامات الإصابة بالفيروس.

ويعتقد الكثيرون أن الآلام في الجسم، أعراض غير مقلقة، ولكن مع ازدياد انتشار الوباء، أصبح هناك بعض علامات كوفيد التي لا يمكن تفويتها.

ولا تزال هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة NHS تدرج السعال المستمر الجديد وفقدان حاستي التذوق والشم وارتفاع درجة الحرارة، كعلامات ثلاث كلاسيكية محذرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومع ذلك، فإن الأعراض مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والتعب، مألوفة عند الذين أصيبوا بالفيروس التاجي، وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وثَبُت أن أوميكرون وهي السلالة الأكثر انتشاراً من كوفيد في المملكة المتحدة والعديد من دول العالم في الوقت الحالي، أكثر اعتدالاً من الأنواع الأخرى، خاصةً في اللقاحات.

ولكن مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس، وبدء التطعيمات، تغيرت الأعراض بمرور الوقت، لذلك يقول الخبراء دائماً في حالة الشعور بتوعك، فمن الأفضل إجراء اختبارات التدفق الجانبي السريعة للتحقق من عدم إصابتك بالفيروس.

وبجانب الأعراض الكلاسيكية الشائعة كدليل للإصابة بكورونا، أوضح الدكتور شارو دوت أرورا، من المعهد الآسيوي للعلوم الطبية في مستشفى فريد آباد بالهند، وجود 3 أعراض أخرى غير معروفة للكثيرين، قد تكون دالة على الإصابة بالفيروس التاجي، وهي آلام أسفل الظهر – صداع الرأس – ألم الركبة.

وشرح أرورا لصحيفة إنديان إكسبرس: “ينشط الفيروس مستقبلات الألم في الجسم، إذ تحفز عدوى كوفيد -19 إفراز هرمون يسمى السيتوكينات، والذي يسبب الالتهاب”.

وأضاف: “السيتوكينات يؤدي إلى تكوين البروستاجلاندين المعروف باسم E2، والذي ينشط جميع مستقبلات الألم في الجسم”.

وتابع: “هذا يشبه مسار الإشارة من السيتوكينات إلى البروستاجلاندين E2 الذي يزيد من تنشيط مسار الألم، وهذا هو سبب إصابة هذه المناطق الـ3 خلال Covid-19 “.

ونستعرض فيما يلي الأعراض غير المعتادة التي يجب مراقبتها، والتي تسبب الألم..

آلام أسفل الظهر

حددت آلام أسفل الظهر كميزة لأوميكرون في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عندما ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، إذ استغرق البحث بعض الوقت لتأكيد العلامة الفردية.

والآن، يدرج تطبيق ZOE COVID Study، آلام أسفل الظهر كأحد أهم 20 عرضاً للفيروسات اليوم، إذ أبلغ عنه من قبل 20% من الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق ولديهم اختبار Covid إيجابي.

الصداع

إذا استيقظت وأنت تعاني من صداع شديد دون سبب واضح، فلا تتفاجأ إذا اتضح أنه كوفيد.

وجدت دراسة ZOE أيضاً أن الصداع شائع للغاية بالنسبة للذين يعانون من Covid، إذ يؤثر على حوالي 67% من المصابين بالخلل.

إذا كان لديك صداع بمفرده، فقد يكون هناك العديد من التفسيرات الأخرى.

ولكن إذا كان مصحوباً بأعراض مثل العطس والتعب، فمن المحتمل جداً أن يكون علامة على الإصابة بكوفيد.

ألم الركبة

من المؤكد أن ألم العضلات لم يسمع به من قبل عندما يتعلق الأمر بكوفيد.

ولكن يزعم الدكتور أرورا أن هذا “يتم بشكل أساسي حول منطقة الركبة”.

يُعتقد أن آلام العضلات ناتجة عن التهاب يمكن الشعور به من خلال الأربطة والمفاصل.

كما قال بيتر وانج، جراح العمود الفقري في طب العظام بجامعة ييل والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة ييل، إن الكثير من آلام كوفيد يتم الشعور بها حول الأنسجة الرخوة والمفاصل.

لكن الخبراء ليسوا واضحين لماذا يبدو أن هذا العرض هو سمة من سمات Omicron أكثر من سلالات الفيروس القديمة.