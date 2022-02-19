شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تؤدي إلى تلف الشبكية والعمى .. أخطرها رقم (5) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يوجد عدة عوامل تهدد بتلف شبكية العين، والإصابة بمرض التنكس البقعي، بحسب ما نشرته الرابطة الألمانية لأطباء العيون. وأضافت أن أسبابه تتمثل في خمسة أمور محددة، هي: 1-الاستعداد الوراثي. 2- الشيخوخة. 3- ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. 4- زيادة كتلة الجسم 5- التدخين. ومرض التنكس البقعي، هو ضمور يصيب مركز المجال البصري المعروف بـ«البقعة» بسبب تلف الشبكية العين.

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