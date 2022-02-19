شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الوفاة من كورونا أقل لدى النساء اللاتى لديهن مستويات أعلى من هرمون الإستروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن كل شخص معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا ويمكن لأي شخص أن يستسلم للعدوى، إلا أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض حاد.

ومع ذلك، فقد وجدت دراسة جديدة أن النساء الأكبر سنًا قد يكونن قادرات على تقليل فرص الوفاة بسبب COVID-19 بسبب وجود هرمون يسمى هرمون الإستروجين في أجسادهن، وفقا لما توصلت إليه حديثة وفقا لموقع " healthsite".

قد يحمي الإستروجين عند النساء من الموت من COVID

هرمون الاستروجين هو هرمون له وظائف عديدة في الجسم. يساعد في تطوير وصيانة كل من الجهاز التناسلي والصفات الأنثوية عند الإناث، ووفقًا لبحث جديد ، قد تكون مستويات هرمون الاستروجين لدى المرأة المسنة مرتبطة بخطر الوفاة من عدوى COVID-19 ، حيث يبدو أن المستويات المرتفعة من الهرمون تحمي من المرض الشديد.

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة 'BMJ Open' ، قد يكون من المفيد التحقيق في علاج هرموني إضافي لتقليل شدة عدوى COVID-19 لدى النساء اللائي مررن سابقًا بانقطاع الطمث. حتى بعد التحكم في العوامل التي يحتمل أن تكون مهمة ، بدا أن النساء أقل عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 الشديدة من الرجال، كان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للأمراض الفيروسية الخطيرة الأخرى ، مثل MERS ( متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ).

قارن الباحثون آثار زيادة وخفض مستويات هرمون الاستروجين على شدة عدوى COVID-19 لمعرفة المزيد عن العلاقة، واستخدموا بيانات من وكالة الصحة العامة السويدية (جميع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا

بين 4 فبراير و 14 سبتمبر 2020 ، تم تشخيص إصابة 49853 امرأة في السويد بـ COVID-19 ، 16693 منهن تتراوح أعمارهن بين 50 و 80.

في المجموع ، تم تضمين 14685 امرأة في الدراسة: 227 (2 في المائة) سبق تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي ويتناولن أدوية حاصرات هرمون الاستروجين (العلاج المساعد) لتقليل خطر تكرار الإصابة بالسرطان (المجموعة 1) ، و 2535 (17). في المائة) كانوا يتناولون العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) لزيادة مستويات هرمون الاستروجين للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث (المجموعة 2). تتألف مجموعة المقارنة من 11923 (81 في المائة) من النساء اللواتي لم يتلقين أي شكل من أشكال العلاج لزيادة أو خفض مستويات هرمون الاستروجين الجهازية لديهن.

النتائج

كانت الاحتمالات الأولية للوفاة من COVID-19 أعلى بمرتين بين النساء اللائي يتناولن حاصرات هرمون الاستروجين (المجموعة 1) مقارنة بالنساء اللائي لا يتناولن دواء الاستروجين (المجموعة 2). ومع ذلك ، كانت الاحتمالات الأولية للوفاة من COVID-19 أقل بنسبة 54 في المائة بين النساء اللائي يعانين من حاصرات هرمون الاستروجين (المجموعة 2). بعد التحكم في الخصائص التي من المحتمل أن تؤثر على الخصائص مثل العمر والدخل السنوي المتاح والإنجاز التعليمي والاضطرابات الصحية المتزامنة ، كان لدى النساء اللائي يتناولن العلاج التعويضي بالهرمونات انخفاضًا كبيرًا (53 في المائة) من خطر الوفاة من COVID-19 (المجموعة 2).

وُجد أن العمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطر الوفاة من COVID-19 ، حيث تؤدي كل سنة إضافية إلى زيادة بنسبة 15٪ في خطر الوفاة ، وكل مرض مصاحب إضافي يؤدي إلى زيادة بنسبة 13٪ في خطر الوفاة . أولئك الذين لديهم أدنى دخل للأسرة لديهم فرصة تقارب ثلاثة أضعاف للوفاة مثل أولئك الذين لديهم أكبر دخل.