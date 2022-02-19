شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد لتناول الشوكولاتة الداكنة.. أبرزها إنقاص الوزن ومحاربة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوكولاتة الداكنة هي تلك الحلوى الكلاسيكية التي يمكن أن تحسن مزاجك على الفور، وهناك 5 أسباب تجعل تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا مفيدة لتعزيز الصحة والقضاء على الأمراض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تساعد على إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة أجريت في جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، لوحظ أن تناول الشوكولاتة الداكنة يشبع ويقلل من الرغبة الشديدة في الجوع، كما أنه يحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية والمالحة والحارة، لذا، إذا كنت تخطط للتخلص من بعض الكيلوجرامات، فقم بتضمين جزء صغير من الشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي.

تعزيز صحة القلب

قد تساعد قطعة صغيرة من الشوكولاتة يوميًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، فقد وجد أن تناول كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة النقية قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث، علاوة على ذلك، فإن وجود مضادات الأكسدة في الشوكولاتة يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين صحة القلب وتعزيز المناعة بشكل عام.

التخلص من الإجهاد

الشوكولاتة تعزز المزاج، فهي تقلل التوتر والقلق وهذه الحقيقة مدعومة من قبل الخبراء في جميع أنحاء العالم، حيث إن قضمة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة تفرز هرمون السعادة في الدماغ المعروف باسم الدوبامين، والذي يعمل كآلية مكافأة طبيعية للدماغ ويساعد في رفع الحالة المزاجية.

ووفقًا لبحث أجراه علماء سويسريون، لوحظ أنه حتى تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة للأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر يوميًا لمدة أسبوعين، أدت إلى انخفاض مستويات هرمون التوتر.

تمنع السرطان

تناول الشوكولاته يوميًا قد تمنع السرطان، وذلك لأن المكون الرئيسي للشوكولاتة، الكاكاو يحتوي على مركب يعرف باسم Pentameric Procyanidin أو Pentamer، والذي يقلل من قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار، ووفقًا لبحث أجراه مركز لومباردي الشامل للسرطان بجامعة جورج تاون، فقد لوحظ أنه عند علاج الخلايا السرطانية باستخدام Pentamer في عام 2005، تم قمع البروتينات اللازمة لنمو السرطان وتوقفت الخلايا عن الانقسام.

تحسن عمل المخ

تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة يمكن أن تعزز صحة الدماغ وتحسن الذاكرة، وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة نوتنجهام أن شرب الكاكاو أو تناول الشوكولاتة الغنية بالكاكاو يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، هذا بسبب وجود الفلافانول في الكاكاو الذي يعزز تدفق الدم إلى الأجزاء الرئيسية من الدماغ لمدة 2 إلى 3 ساعات، ويحسن هذا الاهتمام اليقظة ووظائف المخ، كما أنه يساعد في تقليل التوتر وتحسين الذاكرة.