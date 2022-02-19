شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير تناول مشروبات الطاقة على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرب العديد من الرياضيين مشروبات الطاقة للأداء الرياضي، ولكن ، مقابل ذلك، هل تضر مشروبات الطاقة هذه بصحتك بأي شكل من الأشكال؟ ما هي هذه المواد لتحسين اليقظة والأداء إلى هذه الدرجة؟ وما هو تأثير مشروبات الطاقة على جسمك؟ للحصول على إجابات لهذه الأسئلة ، يعرض موقع Onlymyhealth كل ما يخص مشروبات الطاقة.

ماذا تحتوي مشروبات الطاقة؟

تحتوي مشروبات الطاقة بشكل أساسي على مادة الكافيين، وهو ما يفسر اليقظة، ووفقًا لجامعة Harvard Health ، تحتوي بعض هذه المشروبات على ما يصل إلى 200 مجم من الكافيين لكل حصة، وهو ما يعادل فنجانين من القهوة المخمرة.

بعد ذلك ، السكر هو المكون الأكثر شيوعًا ، وبعض هذه المكونات تحتوي على سكر في العلبة أكثر من الصودا، كما تحتوي مشروبات الطاقة أيضًا على بعض الأعشاب ومشتقات الأحماض الأمينية والمواد المضافة..

التأثير الصحي لمشروب الطاقة

يوصى الخبراء بعدم تناول مشروبات الطاقة لأي شخص ، ولا حتى الرياضيين"، وذلك للأسباب التالية:

1. الكافيين

تحتوي مشروبات الطاقة على كمية كبيرة من الكافيين ، والكثير منها يمكن أن يكون ضارًا على المدى الطويل، فمن الممكن أن تسبب:

قلق

ارتفاع معدل ضربات القلب

الأرق

تجفيف

مشاكل في الجهاز الهضمي

الأرق وهو اضطراب في النوم يتميز بصعوبة الاستمرار في النوم ، يُنظر إليه أيضًا على أنه أحد الآثار الجانبية لشرب مشروبات الطاقة .

2. السكر

السكر هو مجال إشكالي آخر عندما يتعلق الأمر بمشروبات الطاقة، يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر بالعديد من المشكلات الصحية ، مثل:

زيادة الوزن

داء السكري من النوع 2

أمراض القلب والأوعية الدموية ، من بين أمراض أخرى

على الرغم من أن بعض التجارب أظهرت أن مشروبات الطاقة تزيد من اليقظة، وتقلل من التعب، وتحسن الأداء البدني، فقد أظهرت معظم التجارب آثارها السلبية على أجسامنا، أيضا يخلط العديد من هذه المشروبات مع الكحول، وهو كوكتيل خطير له آثار ضارة بالصحة.