شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لتناول قرع العسل.. منها الشعور بالشبع وتحسين النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرع العسل أو اليقطين من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية التي لا حصر لها، وهو غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد قرع العسل لصحتك، بحسب موقع "life hacker".

فوائد قرع العسل لصحتك1. يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء

تحتوي بذور اليقطين على ما يصل إلى 1.7 جم من الألياف، ويحتوي الكوب المهروس من قرع العسل على ما يصل إلى 3 جم من الألياف، ويوصى بالحصول على 30-50 جرامًا من الألياف يوميًا، لذا فإن وجود بعض قرع العسل في نظامك الغذائي باستمرار يضعك على المسار الصحيح لتلبية احتياجاتك من الألياف الغذائية.

ثانيًا، تناول اليقطين يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول، عن طريق إبطاء عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

2. سوف تنام بشكل أفضل

اليقطين غني بالتريتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين، والسيروتونين هو ناقل عصبي "للشعور بالراحة" يساعدك على الاستقرار والاسترخاء والنوم.

3. تحسين صحة القلب

أظهرت الأبحاث أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يساعد أيضًا في حمايتك من أمراض القلب، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 67 ألف امرأة على مدى 10 سنوات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. غنى بالمغنيسيوم

المغنيسيوم معدن أساسي يساعد في العديد من الوظائف الفسيولوجية مثل تكوين ATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات ، جزيئات الطاقة في جسمك) ، واسترخاء الجهاز العصبي، ونمو العضلات، وتنظيم حركات الأمعاء، وبذور اليقطين توفر حوالي 30٪ من احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم الموصى بها.

6. ستشعر بفوائد مضادات الأكسدة

بيتا كاروتين، هو أحد الفيتامينات التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي ارتبطت بقدرتها على مقاومة السرطان، يُعتقد أن بيتا كاروتين يلعب دورًا في حماية الخلايا وتقوية جهاز المناعة والمساعدة في الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي، نصف كوب من اليقطين المعلب يحتوي على 953 مجم من فيتامين أ و 42 سعرة حرارية فقط.

7. قرع العسل يساعدك في حرق الدهون

اليقطين هو غذاء عالي الجودة ومنخفض السعرات الحرارية مع 42 سعرة حرارية فقط لكل كوب ومحمل بالألياف، سيبقيك اليقطين ممتلئًا لفترة أطول، وينظم مستويات السكر في الدم للحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام مما يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل وحرق المزيد من الدهون.

8. تحسين صحة البصر

سوف يلبي كوب من اليقطين احتياجاتك اليومية من فيتامين أ والتي تساعد في سلامة رؤيتك، خاصة في الإضاءة الخافتة وفقًا للمعهد الأمريكي للصحة.