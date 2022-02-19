شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بحكة الجسم.. قد تكون علامة للإصابة بالأنيميا أو السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بحكة في الجسم بشكل مفاجئ، تظل لوقت قصير ثم تختفي وتظهر مرة أخرى، فهذا قد تكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، أو المشاكل الصحية التي يجب التعرف عليها، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" الطبي، ومنها:

-علامة على الحمل:

خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها العديد من النساء نتيجة لحدوث تغيرات شديدة في الهرمونات، يزداد لديهن حكة الجلد، وأعراض أخرى كتقلب المزاج، وظهور حب الشباب، ولذا فهذا العرض من أعراض الحمل.

-علامة على الإصابة بقصور في الغدة الدرقية:

من أعراض الإصابة بهذا المرض جفاف الجسم، هذا العرض الذي يترتب عليه الرغبة في الحكة الجلدية في جميع أعضاء الجسم، وأيضا يرجع السبب فى حدوث اضطرابات في نسبة هرمون "TSH" المسئول عن الغدة في الجسم.

-علامة على السرطان:

قد تكون الحكة الجلدية علامة على الإصابة بسرطان الدم أو الغدد اللمفاوية أو البنكرياس، ولذا توخى الحذر.

-علامة على الإصابة بمرض السكر:

نجد أن العديد من مرضي السكري يعانون من الحكة الشديدة في الجسم، وقد تكون علامة على ارتفاع نسبته في الجسم.

-علامة على الإصابة بالأنيميا:

عند تعرض الجسم لنقص في نسبة الهيموجلوبين، الذي يؤكد حقيقة الإصابة بالأنيميا أي نقص الحديد، يزداد الرغبة في حكة الجسم، ولذا يجب علاجه عن طريق أخذ حبوب الحديد.