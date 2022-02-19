شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء غذائية تقلل من فوائد اللبن الرايب.. منها تسخينه وشربه ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللبن الرايب غنى بالعناصر الغذائية فهو يحتوى على حمض الريبوفلافين وفيتامين أ وب6 وب12 وحمض البانتوثينيك، كما يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على الأخطاء التي تقلل من فوائد اللبن الرايب الصحية، بحسب موقع "Health".

ويحتوي اللبن الرايب على مجموعة متنوعة من البكتيريا التي تغذي جهازنا الهضمي وتعزز المناعة بشكل عام، كما أنه يعمل كبديل صحي للحليب للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ويهتم بمتطلبات الكالسيوم والفوسفور.

يتم تحويل اللاكتوز الموجود في الحليب إلى حمض اللاكتيك بمساعدة الإنزيمات الموجودة في البكتيريا المخمرة.

ونصح خبراء التغذية بتجنب الأخطاء التالية أثناء تناول اللبن الرايب

- لا يجب تسخين اللبن الرائب، حيث يفقد خصائصه بسبب التسخين.

- من الأفضل تجنب تناول اللبن الرايب عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة واضطرابات النزيف والحالات الالتهابية.

- يجب عدم تناول اللبن الرائب في الليل.

- يجب عدم تناول اللبن الرائب بشكل يومي.

- لا تخلط اللبن الرائب مع الفواكه، حيث قد يؤدي الاستهلاك طويل الأمد إلى مشاكل التمثيل الغذائي والحساسية.

- اللبن الرايب غير متوافق مع اللحوم والأسماك أي مزيج من اللبن الرائب المطبوخ مع اللحوم مثل الدجاج أو لحم الضأن أو السمك ينتج سمومًا في الجسم.

إذا كنت ترغب في شرب اللبن الرائب، فتناوله من حين لآخر، خلال فترة ما بعد الظهر وباعتدال.