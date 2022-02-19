شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 5 فوائد صحية لتضمين الجوافة فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تحديد الحالة الصحية والعناصر الغذائية في الجسم، حيث توفر بعض هذه العناصر الغذائية الحماية من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل مرض السكري، وهناك بعض الفواكه والأطعمة التي يُزعم أنها مفيدة للوقاية من مرض السكري ومكافحته، الجوافة واحدة منها، ويرصد تقرير موقع "Onlymyhealth" 5 فوائد صحية لتناول مرضى السكرى للجوافة.

الجوافة غذاء مضاد للالتهابات ويحتوي أيضًا على عناصر مغذية مثل البوتاسيوم والألياف وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، تساعد هذه العناصر الغذائية الموجودة في الجوافة على التحكم في مستويات الأنسولين في الدم، ووظائف البنكرياس وغيرها من المشاكل التي تحدث في مرض السكري.

فيما يلي.. 5 فوائد تجلبها الجوافة لمرضى السكرى:1. الجوافة لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم

تعتبر الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي أفضل لصحتك لأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، وتوفر لك المزيد من التغذية، وتتميز الجوافة بهذه الجودة في الهضم، كما يسهل امتصاصها في المعدة، وبالتالي لا تسمح بارتفاع مستويات الجلوكوز، بما يساعد على التحكم في مرض السكري.

2. غنية بألياف

الجوافة غنية بالألياف وبالتالي فهي رائعة للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وذلك لأن الفاكهة الغنية بالألياف التي تستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على تدفق مجرى الدم، ويحتاج مرضى السكر إلى ثمار قابلة للهضم تدخل الدم تدريجيًا حتى لا يصابوا بحالة نقص السكر.

3. الجوافة منخفضة السعرات الحرارية

الجوافة منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، وبالتالي فهي لا تسبب زيادة الوزن، حيث تعتبر إدارة الوزن عاملاً مهمًا لمرضى السكرى لتفادى أي مضاعفات صحية، لأن الوزن الزائد قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب ضغط الأوعية الدموية.

ووفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي الجوافة على 68 سعرًا حراريًا فقط وتحتوي على سكر طبيعي يعتبر مفيدًا جدًا لمرضى السكر.

4. مصدر غني بفيتامين سي

قد تعتقد أن ثمار الحمضيات مثل البرتقال تحتوي على كمية أعلى من فيتامين سي فيها، لكن هذا ليس صحيحًا، تحتوي الجوافة على فيتامين سي أربع مرات أكثر من أي فاكهة أخرى، وخاصة البرتقال، لذلك فهي تعتبر جزءًا مهمًا من حمية مرض السكري، حيث تساعد الجوافة في بناء جهاز مناعة أقوى وتساعد على محاربة الأمراض المزمنة مثل السكري.

5. منخفضة في الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم

يحتاج الشخص المصاب بالسكري إلى التحكم في كمية الصوديوم في نظامه الغذائي، حيث يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة ويؤدي إلى مضاعفات صحية، وتحتوي الجوافة على نسبة منخفضة من الملح وفي نفس الوقت تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو عنصر غذائي أساسي لإدارة مرض السكري، يمكن أن تساعد الجوافة في الحفاظ على التوازن بين محتويات العناصر الغذائية وتوفر فوائد لصحتك في نفس الوقت.