شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية” تُحذر من ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن ثمة “ظروفا مثالية” في العالم لظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم جيبريسوس خلال مؤتمر ميونخ للأمن، وحديثه عن مستجدات جائحة فيروس كورونا، أن الظروف الموجودة حاليًا؛ تعد مثالية لظهور نسخة أكثر عدوى وأكثر خطورة من الفيروس.

وأكد أن فيروس كورونا يقتل نحو 70 ألف شخص في العالم كل أسبوع، بينما لا تزال أنظمة الرعاية الصحية تتحمل عبئا مفرطًا، لافتًا إلى أن الاقتصار على متابعة تطور الفيروس إجراء غير كاف.

واعتبر تيدروس مع ذلك أن المجتمع الدولي يمتلك الآن أدوات وتكنولوجيا حديثة لإنهاء جائحة فيروس كورونا عام 2022 كحالة طارئة عالمية.

وأشار إلى أن عملية التلقيح غطت أطيافا واسعة من السكان في بعض الدول، وتسبب متحور “أوميكرون” بحالات أكثر حدة من المرض أسفرت عن انتشار أحاديث خطيرة حول انتهاء الوباء.