شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تقوي المناعة وتشعرك بالدفء مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تقلبات الطقس نقدم قائمة بأبرز وأهم الأطعمة والمشروبات التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وفقا لموقع " webmed" و"Eatthis"، ومنها:

- مرقة الدجاج:

تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية المميزة، وأيضا تشعرك بالتدفئة، فهي كنز خلال فصل الشتاء، لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والمهمة للجسم كالبروتين والحديد، ولذا تناولك لها يساعد في تقوية الجهاز المناعي وارتفاع قدرته على محاربة العدوي من الفيروسات المختلفة.

-البطاطا:

تعد من أبرز وأهم العناصر الغذائية التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء، فهي غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تساعد في شعورك بالطاقة، وتزيد من شعورك بالتدفئة، كما أنها تساعد في زيادة قدرة الجهاز المناعي في محاربة الأمراض.

-الحمص:

يكثر تناول حمص الشام خلال فصل الشتاء، الذي يساهم بشكل كبير في شعورك بالتدفئة، وأيضا الحمص غني بالعناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، والبروتين والفيتامينات، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تشعرك بالشبع، وأيضا تقلل فرص إصابتك بالأمراض الخاصة بفضل الشتاء.