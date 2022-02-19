شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التنفس أثناء النوم.. تعرف على الأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس أمراض القلب المزمنة أو مرض السكري أو السرطان، فإن توقف التنفس أثناء النوم هو حالة يتجاهلها الناس عمومًا أو لا يفهمونها، كما أنه لا يتم التعامل مع النوم الصاخب أو الشخير إلا على أنه مصدر إزعاج فقط دون النظر إلى أسبابه ومحاولة علاجه، ولكن إذا كان نتيجة لتوقف التنفس أثناء النوم (OSA)، فهو علامة على مشكلة صحية أكبر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هى أنواع انقطاع النفس النومي؟

يحدث انقطاع النفس النومي المركزي عندما لا يتم انسداد مجرى الهواء، لكن الدماغ يفشل في إرسال الإشارات المناسبة إلى العضلات التي تتحكم في التنفس، وعادة ما يرتبط بوظائف الجهاز العصبي المركزي.

من ناحية أخرى، فإن انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) هو شكل أكثر شيوعًا من أشكال انقطاع النفس النومي الذي يحدث عندما ترتخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتسد مجرى الهواء أثناء النوم.

ويعاني الأشخاص المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي من انسداد مجرى الهواء العلوي كليًا أو جزئيًا أثناء النوم، مما يجبر عضلات الصدر على العمل بجدية أكبر لفتح الممرات الهوائية، لذلك، عندما يستأنف التنفس هناك إما شهقة أو رعشة تتبعها.





ما هو انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) ولماذا هو مقلق؟

وفقًا لأطباء الأعصاب، فإن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم عند توقف التنفس (انقطاع النفس) يؤثر على مجموعة كاملة من وظائف الجسم، وقد يكشف التقييم عن ارتفاع ضغط الدم والاضطرابات في العديد من العوامل مثل سكر الدم والكوليسترول، والمرضى الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي الشديد معرضون لخطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويضيف الأطباء أن عدم انتظام ضربات القلب لدى بعض هؤلاء المرضى يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الموت المفاجئ.

وبالتالي، فإن تجاهل علاج انقطاع النفس النومي يمكن أن يشكل العديد من التحديات الصحية للجسم، ما يترتب عليه الإصابة بعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وفشل القلب ومرض السكري وغيرها.

ما هي علامات توقف التنفس أثناء النوم؟

في أغلب الأحيان، يتم التعرف على العلامات المبكرة لانقطاع التنفس أثناء النوم من قبل الآخرين حولنا لأننا لا نشعر به نحن أثناء النوم، ولعل الأعراض الرئيسية التي تحتاج استشارة الطبيب على الفور هى الشخير بصوت عالٍ ونوبات انقطاع التنفس.

وأحد الأعراض أيضًا، استيقاظ المرضى بشكل مفاجئ في الليل بعد الإحساس بالاختناق، والنعاس أثناء النهار شائع جدًا أيضًا، وقد يعانون من صداع عند الاستيقاظ فى الصباح، كما يعانون من صعوبة في التركيز، وتغيرات مزاجية.

كيف تفرق بين الشخير الطبيعي والشخير الناجم عن انقطاع النفس النومي؟

يوضح أطباء الأعصاب أن الشخير الطبيعي لا يصاحبه تنفس متقطع، حيث يتم تأكيد توقف التنفس أثناء النوم عن طريق إجراء دراسة نوم ليلية، وخلال هذا الإجراء، يتم قياس تنفس المريض، وتوتر العضلات، ونشاط القلب، ونشاط الدماغ، وتشبع الدم بالأكسجين، كما ينصح أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بانقطاع النفس الانسدادي النومي، بأن العلاج بالأكسجين تحت الضغط فعال للغاية في تخفيف المشكلة.