ما أهمية قياس معدل ضربات القلب لتجنب المخاطر الصحية؟

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القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن حاولت الاستماع إلى نمط معدل ضربات القلب وحاولت موازنته بالمخاطر الصحية؟ قد يعتقد الناس أن القيام بذلك يمكن أن يستلزم الكثير من العمل أو طبيًا للغاية بحيث لا يمكن فهمه ، ومع ذلك، في الوقت الذي أصبح فيه قياس معدل ضربات القلب - مريحًا للغاية من خلال مراقبته بانتظام بواسطة ساعة ذكية على المعصم ، فإن الاحتفاظ بعلامة لمعدل ضربات القلب من أجل الصحة ليس بالمهمة المعقدة.

ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي للفرد؟

معدل ضربات القلب الطبيعي للفرد يخضع للعمر وفقا لموقع " healthline" ، لن يكون هو نفسه بالنسبة للرضع والبالغين. يتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة للبالغين من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة ؛ عندما يقل عن 59 فإنه يعتبر معدل ضربات قلب منخفض، وعندما يبقى بين شريحة 60-100 في حالة الراحة ، فهذا يعني تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، يمكن أن يكون معدل ضربات قلب الشخص أثناء الراحة أيضًا علامة مهمة في تحديد مخاطر المشكلات الصحية - يتأثر هذا أيضًا بعوامل مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، عندما يتجاوز معدل ضربات القلب أثناء الراحة نطاقات 60-100 ، يمكن أن يكون مؤشرًا على الإصابة بأمراض القلب وخطر الموت المبكر.

كيف يحدد معدل ضربات القلب المخاطر الصحية؟

زيادة معدل ضربات القلب بعد الإصابة بـ COVID-19 يمكن أن يسبب التهاب أنسجة القلب أو الرئة ، مما يعرض الناس لخطر مفرط لتكوين الجلطة ، وزيادة حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية والانسداد الرئوي (الجلطات في الرئتين).

كل هذه الحالات وكذلك انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بشكل مستمر بسبب عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤدي بدورها إلى رفع معدلات ضربات القلب باستمرار.

بعض الأمراض المرتبطة بشدة بمعدل ضربات القلب السريع (تسرع القلب) ، أي أكثر من 100 نبضة في الدقيقة. وتشمل هذه:

معظم الالتهابات أو أي سبب من أسباب الحمى

أمراض القلب مثال اعتلال عضلة القلب

انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم (نقص بوتاسيوم الدم)

فقر دم

فرط نشاط الغدة الدرقية

للرضع - 80 إلى 160 نبضة في الدقيقة

للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين - 80 إلى 130 نبضة في الدقيقة

من 3 إلى 4 سنوات: 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة

من 5 إلى 6 سنوات: 75 إلى 115 نبضة في الدقيقة

ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي للأطفال؟