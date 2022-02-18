هل ارتداء الشماغ يتسبب في تساقط الشعر؟.. طبيب جلدية يوضح (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف طبيب الجلدية الدكتور محمد الشايع، حقيقة تساقط الشعر بسبب غطاء الرأس مثل الشماغ وغيره.
وقال الشايع خلال برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية : “أجرينا فوق الـ 1000 عينة، وأجرينا الفحص لكل شخص، وسألنا عن المدة التي كان يرتدي فيها غطاء الرأس والشماغ، وكذلك الأطباء الذين يرتدون الكاب”.
وأكد الشايع خلال تصريحاته: “بعد تحليل البيانات وجدنا أنه لا توجد علاقة بين ارتداء الشماغ أو الطاقية، وبين تساقط الشعر”.
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