هل تريد أن تحتفظ بذكرياتك في سن الشيخوخة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 10:23 مساءً - تشير دراسة إلى أنّ الحفاظ على نشاطك في سن 50 و60 قد يكون مفتاحاً لدرء فقدان الذاكرة.

ووفقاً للدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فقد نظر الأكاديميون إلى 3000 من البالغين في منتصف العمر وحددوا صلة قوية بين مستويات التمرين وقدرتهم على تذكر أحداث الحياة الرئيسية.

أظهرت النتائج أنّ الأشخاص الذين يمارسون التمارين الهوائية، مثل ركوب الدراجات أو المشي أو الركض ثلاث مرات في الأسبوع، لديهم ذاكرة أفضل.

إنّ ممارسة الرياضة تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، ووقف الخلايا العصبية من الموت كما أنها تمكن الناس من الحفاظ على ذكرياتهم.

إنّ النتائج، التي نشرت في مجلة Communications Medicine، جاءت من التحليل التلوي ل 36 دراسة.

قال أكاديميون من جامعة بيتسبرغ أنّ الدراسات الفردية غالباً ما تفشل في اكتشاف الاتجاهات لأنها يمكن أن تكون صغيرة جداً.

ولكن بمجرد تجميع نتائج الدراسات الحالية، أصبحت العلاقة بين الاثنين واضحة.

قالت الكاتبة الرئيسية سارة أغيايان: “وجدنا أنّ هناك تحسينات أكبر في الذاكرة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و68 عاماً مقارنة بأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 69 و85 عاماً، لذا فإنّ التدخل المبكر أفضل.

“من دراستنا، يبدو أنّ ممارسة الرياضة حوالي ثلاث مرات في الأسبوع لمدة أربعة أشهر على الأقل هي مقدار ما تحتاجه لجني الفوائد في الذاكرة العرضية.”

“إنّ الآثار المترتبة على الصحة العامة واضحة: ممارسة الرياضة هي وسيلة تمكن كبار السن من درء انخفاض الذاكرة، والاستفادة أنفسهم، والقائمين على رعايتهم ونظام الرعاية الصحية.”

“أنت فقط بحاجة إلى زوج جيد من أحذية المشي، ويمكنك الخروج من هناك وتحريك جسمك.”

كما أشارت النتائج إلى أنه يجب الحفاظ على مستويات التمرين لمدة أربعة أشهر على الأقل حتى يتمكن الناس من جني أي فائدة.

نظر العلماء في التمارين الهوائية، والتي تشمل المشي والجري وركوب الدراجات أو السباحة.

لم تتضمن التمارين اللاهوائية مثل اليوجا أو استخدام صالة الألعاب الرياضية، على الرغم من أنها قد تحسن الذاكرة أيضاً.

وكان معظم المشاركين من الإناث (66 في المائة)، وتمّت دراستهم بين عامي 1985 و2021.

فقط البالغين الذين ليس لديهم ضعف إدراكي شهدوا تحسينات في الذاكرة.

لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لأولئك الذين عانوا بالفعل من انخفاض طفيف في الذاكرة.

لكن الباحثين قالوا أنّ هذا قد يرجع إلى عدم التزامهم بخطط التمرين بشكل كامل، أو بسبب الاختلافات في كيفية تعريف الانخفاض بين الدراسات.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أيضاً أنّ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تمنع فقدان الذاكرة.