شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. رائحة الفم الكريهة قد تكون مؤشرًا على الإصابة بهذا المرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشف تقرير طبي، أن رائحة الفم الكريهة قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وأوضح أن مرض الكبد الدهني، يعود لأسباب عديدة مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وداء السكري، وتوقف التنفس أثناء النوم، ونقص نشاط الغدة الدرقية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.

وأحد الأعراض المميزة لمرض الكبد الدهني هو وجود رائحة تنفس كريهة، وعادة تكون مزمنة، ويمكن تمييزها بسهولة عن الأنفاس الطبيعية.

وعادة ما تظهر رائحة النفس بعد تناول طعام معين أو في الصباح، ولكن مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الدهنية، تبقى الرائحة طوال اليوم. قد يكون للتنفس رائحة كبريتية مميزة أو رائحة عفن طوال اليوم.

وينصح مختصون بأنه إذا لاحظ الشخص رائحة مميزة في أنفاسه أن يزور الطبيب على الفور ، وقد يوصي طبيبك بإجراء بعض الاختبارات للتأكد مما إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني أو بعض الحالات الأخرى.