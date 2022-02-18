شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: المملكة استطاعت القضاء على مرض “التراخوما” المُسبب لفقدان البصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري طب وجراحة عيون، أن المملكة استطاعت القضاء على مرضالتراخوماالذي يسبب فقدان البصر.

وأوضح الاستشاري لـ “برنامج_120″، أن مرض التراخوما أو ما يُعرف بالرمد الحبيبي، كان ولا يزال موجودًا في الدولة المصنفة على أنها دول فقيرة، ومنتشر بمنطقة الشرق الأوسط وفي أمريكل الجنوبية وفي أفريقيا ويتواجد في أجزاء من آسيا.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية حددت سنة 2020، للقضاء على هذا المرض عالميًا، وأن المملكة – ولله الحمد – كانت من أوائل الدول التي استطاعت القضاء على هذا المرض.

وأكد أن المملكة بادرت بمحاربة مرض التراخوما، من ثمانينيات القرن الماضي، عند انشاء وتأسيس مستشفى الملك خالد للعيون، بوضع برامج هادفة ومدروسة للحد من المرض الذي يعتبر من أكبر مسببات العمى.