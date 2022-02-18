شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار يد بسيط يمكن أن يكشف عن خطر إصابتك بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن مدى جودة قبضة يدك للأشياء قد يكون أيضًا مقياسا إذا كنت مستعدًا للإصابة بالخرف أم لا مع تقدمك في العمر؟ جمع الباحثون نتائج 16 دراسة بحثت في العلاقة بين قوة قبضة اليد وخطر النتائج المعرفية السيئة..وفقًا للعلماء فإن قبضة اليد الضعيفة هي مؤشر على مرحلة متقدمة في الحياة من حيث العمر، كما قد يوضح أيضًا مدى خطورة إصابتك بالخرف.

قام الباحثون بقيادة جامعة بريستول وفقا لموقع "ذا صن"، بتحليل البيانات من أكثر من 180.000 شخص ، في المتوسط ​​في أواخر الستينيات من العمر ، والذين تمت متابعتهم على مدار عدة سنوات

اختبار قبضة اليد وخطر الإصابة بالخرف:

جمع الباحثون نتائج 16 دراسة بحثت في العلاقة بين قوة قبضة اليد وخطر النتائج المعرفية السيئة.

قال الباحث الرئيسي الدكتور سيتور ك. كونوتسور، لصحيفة The Sun : "إن النتائج أظهرت أن أولئك الذين لديهم قوة قبضة يد قوية لديهم مخاطر أقل للإصابة بالضعف الإدراكي والخرف ومرض الزهايمر، مقارنةً بأولئك الذين لديهم قيم أقل لقوة قبضة اليد.كان الخطر أقل بنسبة 42 % بالنسبة للضعف الإدراكي ؛ 27 % أقل للخرف و 32 % لمرض الزهايمر.

ووفقا للباحثين، تظهر النتائج فقط أن قوة قبضة اليد، وهي أداة سريعة وسهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة، يمكن استخدامها كأداة لتحديد الأفراد المعرضين لخطر النتائج المعرفية السيئة."

انخفاض قوة القبضة والتطور المعرفي الحاد:

يقول العلماء إن قوة القبضة، التي تضعف بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر ، يمكن استخدامها كمؤشر لعدة حالات، بما في ذلك كسور الورك أو النوبات القلبية، وجد خبراء من جامعة ولاية داكوتا الشمالية سابقًا أن كل انخفاض بمقدار 5 كجم في قوة القبضة مرتبط بفرصة أكبر بنسبة 18 % للتطور الإدراكي الشديد.

التعامل مع أساسيات القبضة:

يبلغ متوسط ​​قوة قبضة الرجل البالغ من العمر 30 عامًا حوالي 40 كجم.

مع تقدمنا ​​في العمر ، يرتبط فقدان العضلات الهيكلية بالالتهاب.

من المحتمل أيضًا أن يكون هذا الالتهاب سببًا أساسيًا للخرف.

قوة قبضة اليد الضعيفة هي أيضًا علامة على الضعف.

يشير الوهن إلى احتمالات أعلى للإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف أو أمراض القلب.

من الممكن أيضًا أن يتسبب الخرف نفسه في انخفاض قوة القبضة ، حتى في حالة عدم ظهور علامات واضحة حتى الآن.

كيفية إجراء اختبار القبضة في المنزل:

قد يستخدم الطبيب مقياس ديناميكي محمول باليد.

للاستخدام المنزلي ، يمكنك أيضًا الشراء عبر الإنترنت.

اضغط على الآلة بكل قوتك - ثلاث مرات بكل يد.

ثم يتم حساب متوسط ​​الدرجة باستخدام القياسات من كلتا اليدين.

بالنسبة للرجال ، الدرجة المقبولة 105 وما فوق.

بالنسبة للنساء ، الدرجة المقبولة هي 57 على الأقل.

تجنب الخرف وحسن من قوة القبضة:

عندما تضعف العضلات ، تكون قوة القبضة ضحية لذا ، فإن مفتاح الاحتفاظ بقوة القبضة هو تدريب عضلات الذراعين واليدين بانتظام.

استخدم أدوات بسيطة مثل مقابض اليد وكرات الإجهاد التي يمكنك استخدامها أثناء مشاهدة التلفزيون.

استخدم الأربطة المطاطية السميكة لتقوية عضلات الأصابع والمعصمين والساعدين.

انشر استخدام عصابات المقاومة لتمرين عضلات الذراعين.