حرق دهون البطن من دون حمية

بيروت - نادين محمد -

تكمن المشكلة الحقيقية مع دهون البطن في اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة. فمع تناول الوجبات السريعة غير الصحية والتي تمتلئ بالدهون المشبعة والنشويات، تزداد فرص تراكم دهون البطن. وتهمل الكثيرات اتباع العادات الصحية كممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وعدم الافراط في تناول السكريات و المشروبات الغازية والحلوى.

اليوم يمكنك التخلص من دهون البطن دون اعتماد حمية قاسية، بل فقط الاعتماد على هذه النصائح والطرق.

اتباع نظام غذائي صحي

يحتاج الجسم إلى عناصر غذائية رئيسية وهي البروتين والكربوهيدرات والدهون والماء بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات بكميات مدروسة. كما أن كل جسدٍ له عددٌ معين يحتاجه من السعرات الحرارية اليومية يؤدي وظائفه الطبيعية لذلك يجب عليك تقديم نسب متوازنة من كل المغذيات الأساسية ضمن ذلك الكم المحدد من السعرات الحرارية لأن أي زيادة أو نقص سيؤدي عاجلاً أو آجلاً لزيادة الوزن وظهور الكرش ويقف عقبةً في طريق حرق دهون البطن .

الوجبات الغذائية لها وقتها فوجبة الإفطار يجب تناولها ما بين الصباح والظهر والغداء لا تتأخر عن العصر والعشاء قبل التاسعة مساءً. الإفطار هو الوجبة الأضخم والغداء وجبة متواضعة والعشاء وجبة خفيفة. وبين الثلاث وجبات الرئيسية وجبتين خفيفتين صحيتين



ممارسة الرياضة والنشاط من أهم العوامل المتاحة للتخلص من كل الوزن الزائد في الجسم بطريقةٍ صحية مضمونة وليس لحرق دهون البطن وحسب. تساعد ممارسة الرياضة مع تنظيم الغذاء على الوصول إلى الهدف المرغوب خلال فترة وجيزة كما أنها ستغير شكل جسدك كله بطريقة ملحوظة وتجعله مشدوداً وممشوق القوام لدرجة ستدمن معها الرياضة بنفسك.

يوصي خبراء التغذية بتناول مشروبات تعزز الصحة العامة وتكبح جماح الرغبة في تناول المزيد من السعرات الحرارية مثل الشاي الاخضر الذي يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا. وتتلخص أهمية الشاي الأخضر في التخلص من الكرش باحتوائه على مركبات الكاتشين والكافيين، وكلما كان شربه أكثر انتظامًا وأطول زمنًا كان تأثيره أفضل حيث يؤثر على طريقة التعبير الجيني لإنزيمات الدهون.

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