بيروت - نادين محمد -

نظام المناعة القوي هو خط دفاعنا الأول ضد الفيروسات والأمراض. بصرف النظر عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وتعقيم يديك باستمرار، من المهم تزويد جسمك بالأطعمة الصحية لتقوية جهاز المناعة.

إن ممارسة الرياضة بانتظام ، والنوم الكافي ، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات هي بعض الطرق لتعزيز المناعة. نشاركك مشروبات لذيذة وصحية لتعزيز المناعة يمكنك دمجها في نظامك الغذائي لتعزيز مستوى المناعة.

واحدة من أسهل الطرق لتعزيز نظام المناعة هي تناول شاي الكركم كل يوم. فوائد الكركم كثيرة. يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يقوي جهاز المناعة.

لتحضير شاي الكركم ، خذي أربعة أكواب من الماء وأضف ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من الكركم المبشور الخام. اتركيها تغلي لمدة 15-20 دقيقة ، وتناوليه دافئًا مع الليمون والعسل.

يحتوي خل التفاح على البكتيريا الصحية والبريبايوتكس التي تعزز المناعة. الزنجبيل يحتوي على مركبات تحمي الجسم من فيروس البرد.

لتحضير هذا المشروب، اغلي كوبًا من الماء ، أضيفي قطعة صغيرة من الزنجبيل المقشر والمبشور، واتركيه لمدة خمس دقائق. ثم امزجي ملعقة صغيرة من خل التفاح والعسل لعمل مشروب لتقوية المناعة.



3- الزنجبيل والشمندر

الشمندر مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ج والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والبوتاسيوم. فيتامين ج والزنك ، على وجه الخصوص ، مفيدان للمناعة. مزجه مع الزنجبيل يجعله مشروبًا مثاليًا لحماية الجسم من الأمراض. ضعي حبة أو اثنتين من الشمندر المقشر والمقطع في العصارة ، ثم أضيفي الزنجبيل إليه للحصول على العصير واشربيه طازجًا.



4- البرتقال والتوت



كل من التوت والبرتقال غنيان بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض. لتحضير هذا العصير، أضفي البرتقال المقشر، مع كوب من التوت من اختيارك ونصف كوب من الزبادي العادي في الخلاط. يُمزج جيدًا ويشرب العصير الطازج.



5-جزر و برتقال

البرتقال غني بفيتامين ج ، وهو مصدر لمضادات الأكسدة. يحمي خلايا الجسم من التلف الخارجي. يعمل فيتامين ج على تسريع التئام الجروح ويضمن الشفاء بشكل أسرع بين المصابين بنزلة برد. يحتوي الجزر على فيتامين أ وفيتامين ب 6 ، وهما ضروريان لنظام المناعة الصحي وإنتاج الأجسام المضادة.

لصنع هذا العصير، تحتاج إلى إضافة برتقال مقشر وجزر واحد في العصارة واستخراج العصير. اشربيه طازجًا في الصباح.

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