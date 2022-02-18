علاجات منزلية تقضي على تقلصات الدورة الشهرية

بيروت - نادين محمد -

عند الحيض، من الشائع الشعور بألم حول البطن وأسفل الظهر والفخذين. يحدث هذا لأن عضلات رحمك تنقبض خلال الدورة الشهرية وتسترخي لتتخلص من البطانة المتراكمة. وبالتالي ، عندما تكون هذه العضلات في حالة انقباض، قد تعاني من تقلصات.

تتضمن بعض العوامل التي قد ترتبط بالألم الشديد في الدورة الشهرية ما يلي:

أن يكون عمرك أقل من 20 عامًا أو في بداية دورتك الشهرية

وجود تدفق دم غزير

إنجاب طفلك الأول

نمو غير طبيعي لأنسجة الرحم

استخدام وسائل منع الحمل



في معظم الأحيان ، يمكن علاج التقلصات الخفيفة إلى المؤقتة بالعلاجات المنزلية ..

1. التدليك بالزيوت الأساسية

يعد تدليك بشرتك بالزيوت العطرية علاجًا رائعًا لتقلصات الدورة الشهرية لتخفيف الألم . وفقًا لدراسة أجريت في عام 2012 ، فإن النساء اللواتي تم إعطاؤهن تدليكًا بالزيوت الأساسية لتسكين التقلصات عانين من انخفاض كبير في الألم مقارنة بأولئك اللائي تم إعطاؤهن كريمًا برائحة اصطناعية فقط. يتضمن العلاج بالتدليك للحيض الضغط على نقاط معينة في البطن والجوانب والظهر.

قومي دائمًا بتخفيف الزيت العطري بالزيت الناقل ؛ يجب أن تكون النسبة قطرة واحدة من الزيت العطري لكل ملعقة صغيرة من الزيت الحامل.

2. تجنب بعض الأطعمة

عند الحيض ، تجنبي الأطعمة التي تسبب الانتفاخ واحتباس الماء. يعمل الحد من تناول مثل هذه الأطعمة كعلاج رائع لتقلصات الدورة الشهرية. إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها:

الأطعمة الدسمة

الأطعمة المالحة

مادة الكافيين

المشروبات الغازية

3. استخدم وسادة تدفئة

الرحم عبارة عن عضلة ، لذا قومي بتهدئتها كما يمكنك تهدئة العضلات الأخرى - عن طريق تسخينها. يعد استخدام ضمادة دافئة أو زجاجة ماء ساخن علاجًا مفيدًا لتقلصات الدورة الشهرية ، وتدعم الأبحاث هذا الادعاء أيضًا. يساعد في تخفيف الآلام الناتجة عن التقلصات. إذا لم يكن لديك وسادة تدفئة ، يمكنك استخدام منشفة ساخنة.

4. تناول شاي الأعشاب

شاي الأعشاب ليس فقط مهدئًا، ولكنه أيضًا علاج فعال لتقلصات الدورة الشهرية. وفقًا لأخصائيي التغذية ، قد تساعد بعض أنواع الشاي العشبي في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية. لألم الدورة الشهرية، ينصح بالبابونج وشاي النعناع.

5. إجراء تغييرات في نظامك الغذائي

يُعد إجراء تغييرات في نظامك الغذائي حلاً طويل الأمد لتقلصات الدورة الشهرية. المغنيسيوم هو أحد العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية. يوجد في العديد من الأطعمة مثل:

فاصوليه سوداء

زبادي

لوز

سبانخ

زبدة الفول السوداني

عين الجمل

بذور اليقطين



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