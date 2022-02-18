شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الجرعات الزائدة من فيتامين د تسبب مشاكل الهضم وحصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) على أهمية تناول مكملات فيتامين (د) يوميًا خاصة خلال الخريف والشتاء، ولكن فى الوقت ذاته شددت على أضرار الإفراط فى تناول هذه المكملات، بلا يجب أن يكون ذلك باعتدال بعد استشارة الطبيب وفقًا لما ذكره تقرير موقع "إكسبريس".

إذا اخترت تناول مكملات فيتامين (د)، فإن 10 ميكروجرام في اليوم ستكون كافية لمعظم الناس، ويضيف تقرير (NHS) أنه لا يجب تناول أكثر من 100 ميكروجرام (4000 وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا لأنه قد يكون ضارًا، كما أنه لا ينبغى تناول جرعة زائدة من فيتامين د، إذا كنت تتعرض باستمرار لأشعة الشمس "المصدر الرئيسى لهذا الفيتامين".

يوضح موقع "Healthline" أن فيتامين (د) يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام الذي نتناوله، وفي الواقع، هذا هو أحد أهم أدوارها، ومع ذلك، إذا كنت تتناول فيتامين د بإفراط، فقد يصل الكالسيوم في الدم إلى مستويات يمكن أن تسبب أعراضًا مزعجة وخطيرة.

ويقول الموقع أيضًا إن أعراض التسمم بفيتامين (د) مرتبطة بشكل أساسي بفرط كالسيوم الدم، وتشمل أعراض فرط كالسيوم الدم الشعور بمشاكل فى الجهاز الهضمي، مثل القيء والغثيان والإمساك وآلام المعدة، والتعب، والدوخة، والارتباك، وفقدان الشهية، وكثرة التبول، وحصى الكلى، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات القلب والجفاف.

ويوضح موقع "Healthline" إن فرط كالسيوم الدم يتطور عادة بعد تناول الناس جرعات كبيرة من فيتامين (د) لفترة طويلة من الزمنن لذلك لا ينبغى تناول جرعات أعلى من الموصى بها من فيتامين د دون استشارة طبيبك أولًا.

وبعيدًا عن المكملات الغذائية، يتوفر فيتامين د في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة والأطعمة المدعمة وصفار البيض.