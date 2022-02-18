شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام بدائل الملح يقلل من مخاطر السكتة الدماغية بنسبة 14% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى انقطاع إمداد الدماغ بالدم إلى تلفه وسكتة دماغية، وهى حالة طبية طارئة وأى تأخير فى العناية الطبية يمكن أن يؤدى إلى الوفاة، لذلك يدعو الخبراء فى جميع أنحاء العالم إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد هذا التعقيد.

ووفقا لدراسة أجريت على 21 ألفا من كبار السن الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، يمكن لبدائل الملح أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 14%.

وأظهرت الدراسة أيضًا انخفاضًا بنسبة 13% فى خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وانخفاضا بنسبة 12% فى خطر الوفاة المبكرة، ونُشرت الدراسة فى مجلة New England Journal of Medicine بعنوان "تأثير استبدال الملح على أحداث القلب والأوعية الدموية والموت" .

كما كتبت هارفارد هيلث أيضًا عن نتائج الدراسة وقالت: "الأشخاص الذين استخدموا بديلاً للملح فى طعامهم كان لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية والهجوم القلبى والموت المبكر، مقارنةً بالأشخاص الذين استخدموا الملح العادى، وفقًا لدراسة كبيرة نشرته مجلة نيو إنجلاند الطبية.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

وفيما يلى بعض الطرق التى يمكنك من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

ويعد الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة الخطوة الأولى نحو منع السكتة الدماغية، لذلك يجب على الأفراد محاولة الحفاظ على مستويات ضغط الدم لديهم فى المعدل الطبيعى، ويفضل أن يكون أقل من 120 / 80.

ويجب تجنب استهلاك الدهون المشبعة مثل الآيس كريم والبطاطا المقلية والكعك وما إلى ذلك مع تشجيع تناول الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو، إلخ.

تجنب التدخين والحد من استهلاكهم للكحول.

يجب ترك نمط الحياة المستقر، وتشجيع ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم والبقاء نشيطًا بدنيًا.

يجب معالجة الظروف الصحية الأساسية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى وما إلى ذلك بشكل جيد.