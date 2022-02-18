الجرعة الرابعة من لقاح «كورونا».. نسبة فعاليتها والتوقيت المناسب لأخذها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 01:23 مساءً - تواصل الادارة الاميركية منذ وصول الرئيس، جو بايدن، إلى البيت الأبيض مرجعة مستمرة لاستراتيجية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. ورغم البيانات الفدرالية الجديدة التي تشير إلى تضاؤل فعالية الجرعات المعززة بعد أربعة أشهر، إلا أن إدارة بايدن لا تخطط للتوصية بجرعات رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 خلال وقت قريب، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

الجرعة الرابعة أمر جيّد؟

وفي الاطار، قال الدكتور بيتر ماركس، الذي يترأس قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، خلال مقابلة هذا الأسبوع، “ببساطة، ليس لدينا بيانات كافية لنعلم أنها (الجرعة الرابعة) أمر جيد”.

من جهتهم، أشار مسؤولو إدارة بايدن الى أن ثلثي البالغين المؤهلين في الولايات المتحدة حصلوا على جرعة معززة منذ أن تم تصريحها في نوفمبر. كان الإقبال أبطأ بين الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، والذين أصبحوا مؤهلين للجرعة الثالثة فقط في أوائل يناير.

وصدر بحث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، حلّل حالات الاستشفاء ودخول غرف الطوارئ وعيادات الرعاية العاجلة في 10 ولايات من قبل الأشخاص الذين تلقوا جرعات معززة من لقاح موديرنا أو فايزر-بونتيك.

وأظهرت الدراسة أن مستوى الحماية من الاستشفاء انخفض من 91 بالمئة في الشهرين التاليين لجرعة ثالثة إلى 78 بالمئة بعد أربعة إلى خمسة أشهر من الجرعة.

وانخفضت نسبة عدم زيارة غرف الطوارئ أو عيادات الرعاية العاجلة من 87 بالمئة إلى 66 بالمئة.

وتتشابه البيانات الواردة من بريطانيا مع تلك الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مما يشير إلى أن الجرعات المعززة فعالة بنسبة 75 إلى 85 بالمئة ضد الاستشفاء بعد أربعة إلى ستة أشهر من تلقيها.

اسرائيل تقدم الجرعة الرابعة

بدورها، لاحظت إسرائيل تضاؤل فعالية لقاح فايزر-بيونتك في الأشهر التي أعقبت الجرعة الثالثة وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وبدأت إسرائيل في تقديم جرعة رابعة أواخر ديسمبر، ولكن فقط للعاملين في مجال الرعاية الصحية ولفئات محدودة أخرى، فيما أوصت مراكز السيطرة الأميركية أولئك الذين يعانون من نقص في المناعة بالحصول على 3 جرعات جزء من عملية تحصينهم الأساسية، ثم يلي ذلك جرعة رابعة.

أفضل توقيت

وقال الدكتور ماركس إنه قد يتضح أن أفضل وقت للحصول على جرعة إضافية هو هذا الخريف، حيث من المتوقع أن ينتشر فيروس كورونا مرة أخرى خلال الشتاء.

وتابع: “باستثناء أي مفاجآت من المتحورات الجديدة، ربما يكون من الأفضل منح جرعة معززة إضافية بالتزامن مع لقاح الإنفلونزا الخريف المقبل، لحماية أكبر عدد ممكن من الناس في ذلك الوقت”.

الجواب من فاوتشي

بدوره، قال كبير المستشارين الصحيين للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، “هل يجب أن أحصل على جرعة رابعة؟ كثير من الناس يسألوني عن ذلك”.

وأضاف فاوتشي: “الجواب هو إذا نظرت إلى ما نحن فيه الآن، يبدو أنها ستوفر حماية جيدة. ثمانية وسبعون بالمئة أمر جيد”.