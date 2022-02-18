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كيف يؤثر القلق على الأعراض الكاذبة لأوميكرون؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 4 ساعات

متحور أوميكرون

يمكن أن يتسبب القلق بنشوء أعراض كاذبة لأوميكرون بحسب ما صرحت به عالمة أحياء.

قالت أنشا بارانوفا، يمكن أن يسبب فيروس قلقًا شديدًا لدى الشخص، مما قد يسبب أعراضًا نفسية جسدية تشير إلى COVID-19.

وأضافت الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون، إن القلق من فيروس كورونا يتكون من جزأين. الأول هو الإثارة المصاحبة للوباء، والثاني هو القلق بشأن تأثير COVID-19 على دماغ الإنسان.

وقالت بارانوفا: “شخص ما أكثر عرضة للقلق، وشخص أكثر عرضة للاكتئاب، وشخص آخر لشيء آخر، وهذا كله في نمط ظاهري عادي”.

وأضافت أنه بسبب الالتهاب والتهاب الأعصاب أثناء الإصابة بفيروس كورونا، يمكن أن تتفاقم بعض العمليات في جسم الإنسان.

يعودون إلى طبيعتهم بعد الشفاء، فيما يتعلق بتحسن حالة المريض، بحسب ما نقله موقع Ura.ru.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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