شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة بعد تلقى لقاح كورونا تزيد الأجسام المضادة فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت فى جريدة " فيستى" الروسية أن ممارسة الرياضة بعد تلقى جرعة التلقيح الخاص بفيروس كورونا، تساهم فى ارتفاع نسبة الأجسام المضادة بالجسم.

وحول ذلك أعلن علماء جامعة ولاية أيوا الأمريكية أنه بعد تلقي الشخص اللقاح الخاص بفيروس كورونا عليه أن يمارس التمارين الرياضية لمدة 90 دقيقة، لأن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في تعزيز المناعة.

وأوضحت الدراسة أن ركوب الدرجات أو ممارسة رياضة المشى السريع بعد تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا بشكل مباشر لمدة 90 دقيقة متصلة ساهم في بناء أجسام مضادة داخل الجسم عكس الأشخاص الذين مارسوا الرياضة لمدة 45 دقيقة.

وحول هذه النتائج اعتقد الباحثون وخاصة رئيسة فريق الدراسة البروفيسورة ماريان كوهوت من جامعة ولا أيوا بأمريكا، أن ممارسة الرياضة بشكل عام تساهم بشكل كبير فى زيادة تدفق الدم في الجسم، وأيضا تساهم بشكل كبير تعزيز وتقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، وتنشيط الدورة الدموية وتجديدها، وتعمل أيضا عمل الغدد الصماء في الجسم بشكل جيد، ولذا فهذا هو السبب في القدرة علي تعزيز المناعة بالجسم.