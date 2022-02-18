شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إلغاء الإجراءات الوقائية يطيل الوباء وينذر بمتغيرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بعد يوم من إعلان ولايتى نيو ساوث ويلز وفيكتوريا رفع القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، من أن الدول التى تتخلى عن القواعد بسرعة كبيرة قد تطيل الوباء وتنذر بظهور متغيرات جديدة.

تأتى الرسالة فى الوقت الذى تبدأ فيه نيو ساوث ويلز وفيكتوريا رفع القيود وإلغاء الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد رؤساء وزراء الولاية السماح بالغناء وأعيد فتح صالات الرقص يوم الجمعة، حيث اختفت حدود كثافة الضيافة، وكذلك عمليات تسجيل الوصول عبر رمز الاستجابة السريعة في الأماكن، لم تعد الأقنعة إلزامية فى الداخل فى نيو ساوث ويلز اعتبارًا من يوم الجمعة 25 فبراير.

وانتقدت المنظمة على تويتر Twitter يوم الجمعة ، وحثت الدول التى ترفع القيود على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات على تبني نهج أبطأ تجاه الوباء، تأتي الرسالة بعد يوم واحد فقط من إعلان ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا - أصعب ولايات أستراليا إصابة بفيروس كورونا - تحولًا زلزاليًا في نهجها تجاه الفيروس من خلال التخلص من جميع القيود تقريبًا.

وأيد كبار الأطباء بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان وماريا فان كيركوف اتباع نهج بطيء في التعامل مع كورونا، محذرين من أن الرغبة فى العودة إلى الوضع الطبيعى كانت غير حكيمة وقد تستمر فى انتشار الوباء.

وقال الدكتور مايكل ريان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية "إذا تخلينا بالفعل عن جميع التدابير، فقد نتعرض لمتغير آخر من فيروس كورونا، وسيكون من الصعب حقًا إعادة كل شيء إلى مكانه".

وأضافت الدكتورة فان كيركوف الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية أن البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم والمناعة السكانية هي في وضع أفضل لرفع جميع القيود ولكنها نصحت بعدم ذلك".

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، تأتى هذه التصريحات عندما أكد كل من رئيس وزراء نيو ساوث، ويلز دومينيك، ونظيره الفيكتوري دان أندروز، أن جميع القواعد التي تم تقديمها في ديسمبر لمكافحة موجة اوميكرون Omicron سيتم إلغاؤها اعتبارًا من اليوم، مع رفع تفويضات القناع الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة، إنه تم إلغاء حدود كثافة الضيافة، التي تم تحديدها، وأعيد الرقص والغناء في الوقت المناسب تمامًا لبداية عطلة نهاية الأسبوع، اعتبارًا من 25 فبراير، لن تكون أقنعة الوجه إلزامية في الداخل في نيو ساوث ويلز، باستثناء وسائل النقل العام وبعض الاستثناءات الأخرى بما في ذلك المستشفيات، لم يعلن أندروز عن تغيير في قواعد الأقنعة الداخلية، لكنه قال إنه يأمل ألا تكون الأقنعة ضرورية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مضيفة أن فيكتوريا ستبدأ في العودة إلى الوضع الطبيعي خلال الأسابيع المقبلة مع انحسار تفشي أوميكرون في الولاية.

وقالت الصحيفة، إنه اعتبارًا من 25 فبراير، ستكون الأقنعة إلزامية فقط في نيو ساوث ويلز على وسائل النقل العام والطائرات وفي الداخل في المطارات والمستشفيات ومرافق رعاية المسنين والمرافق الإصلاحية والمهرجانات الموسيقية التي تضم أكثر من 1000 شخص، لن يتم توج المهرجانات بحضور 20000 شخص ، مع السماح بالغناء والرقص في الأحداث اعتبارًا من 25 فبراير، وفي الوقت نفسه، اعتبارًا من يوم الاثنين 21 فبراير، سيتم تقليص مدة الحجر الصحي للقادمين الدوليين غير المطعمين من 14 إلى 7 أيام، كما ستعود العمليات الجراحية الاختيارية في المستشفيات الحضرية اعتبارًا من يوم الاثنين بعد توقف مؤقت لتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية، كما سيتم إعادة العمال إلى مكاتبهم خلال الأسبوع المقبل وحث أصحاب العمل على فعل الشيء نفسه.

وقال إن الخطوة لتخفيف القيود كانت ممكنة بسبب "الجهود التي بذلها الناس في جميع أنحاء الولاية"، حيث تلقى ما يقرب من نصف سكان نيو ساوث ويلز الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر جرعتهم الثالثة من لقاح كورونا.

وقال رئيس الوزراء: "يتم قياس هذه التغييرات وتناسبها مع الظروف التي نجد أنفسنا فيها وهي مستحقة بشكل خاص ، ويمكنني أن أقول لجهود الجميع في جميع أنحاء ولايتنا".