شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الخضراوات وتجنب الوجبات السريعة.. نصائح من أجل حياة صحية أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم لك السطور التالية العديد من النصائح، وفقا لموقع "healthline"، من أجل حياة صحية وعمر مديد، وأكد التقرير، أنه للحصول على عمر طويل عليك الاهتمام بنظام غذائي صحي، وأيضا تحويل عاداتك الخاطئة من مضرة إلى صحية.

فالبعد عن تناول الوجبات السريعة يعد من أبرز النصائح التي قدمها التقرير، لأنها مليئة بسعرات حرارية عالية ولا تحتوي علي عناصر غذائية مفيدة ويحتاجها الجسم، فهي تتسبب في زيادة الوزن، وزيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة كارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وزيادة فرص الإصابة بمرض السكر.

ونصح التقرير بضرورة اتباع نظام غذائي يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لأنه يحتوي على الخضراوات والزيوت المفيدة لصحة الجسم.

وأضاف التقرير، أن التعرف على طبيعة الطعام المتناول تعد من أبرز النصائح التي يجب القيام بها، للحصول علي صحة جيدة، مع ضرورة تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات لأنها تتسبب في الإصابة بارتفاع هرمون الأنسولين، ويزداد فرص التعرض لمرض السكر.

كذلك أكثر من تناول الخضراوات والبقوليات، والحبوب الكاملة، لأنها تساعدك في الحصول علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.