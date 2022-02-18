شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تناولها فى الصباح يشعرك بالنشاط طوال اليوم.. منها اللوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثير من الناس بالإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، وقد يكون سبب انخفاض مستويات الطاقة لديك أثناء الاستيقاظ هو إجهاد الصباح، لذا هناك 4 أطعمة يجب تناولها كل صباح للشعور بالنشاط والحيوية طوال اليوم، بحسب ما نشر موقع "Health".

زجاجة الماء من أهم الأشياء التي يجب أن تشربها عند استيقاظك صباحاً، حيث قد يسبب الجفاف الإجهاد الذى يحدث في الصباح.توفر هذه المواد الغذائية الأربعة معادن تنشيطية، وفيتامينات، ومضادات أكسدة متعددة ، وأوميجا 3 ، ودهون جيدة، وكلها تساعدك على البقاء نشيطًا طوال اليوم.

إليك 4 أطعمة للحصول على الطاقة يمكنك تناولها في الصباح1. بذور اليقطين أو اللب الأبيض

تم وصف بذور اليقطين كوجبة خفيفة صحية مثالية، حيث تحتوى على المغنيسيوم والنحاس والبروتين والزنك، توفر بذور اليقطين كل ذلك، كما أن هذه البذور يمكن أن تخفض مستويات السكر لديك، بسبب خصائصها الخافضة لسكر الدم فهي تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يصنع هرمون السيروتونين، وهو هرمون السعادة في جسمك.

2. عين الجمل

إن تناول بعض من عين الجمل يعد أمرًا رائعًا في الصباح، وهو من المكسرات الغنية بفيتامين B6 والثيامين وحمض الفوليك والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس، كما أنها صديقة للنظام الغذائي وخالية من الجلوتين والصوديوم والكوليسترول بشكل طبيعي.

كما أن الكمية الغنية من أوميجا 3 والزنك والسيلينيوم والبروتين وفيتامين ب في عين الجمل تعزز أيضًا نظام المناعة لديك.

3. التمر

تناول بعض التمور الصحية كل صباح، حيث إن التمور تمنحك اندفاع السكر الصحي في الصباح جنبًا إلى جنب مع الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض مثل الفلافونويد والكاروتينات وحمض الفينول. يساعد التمر أيضًا على الهضم وتحسين حركات الأمعاء.

4. اللوز

يشهد الجميع على الفوائد التي يقدمها اللوز من فقدان الوزن، وصحة العظام الجيدة، وتحسين الحالة المزاجية ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان إلى مرض السكري، واللوز غذاء خارق حيث تزيد هذه الوجبة الخفيفة بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في مجرى الدم، وتخفض ضغط الدم ، وتحسن تدفق الدم. زيادة تدفق الدم تعني تدفق المزيد من الدم الغني بالأكسجين عبر أعصابك.