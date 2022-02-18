شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. تعرفى على أفضل 6 أطعمة غنية بالألياف للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الألياف دورا مهما داخل جدران الجهاز الهضمي، لذلك يمكن أن تساعد الأطفال على الشعور بالرضا بعد تناول الوجبة، ويمكن أن يساعد الحصول على الكثير من الألياف في السيطرة على الكوليسترول، ويعزز صحة الأمعاء الجيدة، غالبًا ما تكون الأطعمة الغنية بالألياف غنية بشكل طبيعي بالفيتامينات والمعادن والمركبات المفيدة لك مثل مضادات الأكسدة، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

ما هي كمية الألياف التي يحتاجها الأطفال؟

تختلف احتياجات الأطفال من الألياف حسب العمر (تتراوح من 19 جرامًا يوميًا للأطفال من سن 1 إلى 3 سنوات وحتى 26 و 38 جرامًا للمراهقين) ، إذا لم يكن تتبع جرامات الألياف الخاص بك ، فتأكد من تناول أطفالك 5 حصص من الفاكهة والخضراوات كل يوم .

أغذية عالية الألياف للأطفال 1. الحبوب عالية الألياف:

يحب جميع الأطفال تقريبًا الحبوب، يمكن أن توفر الحبوب الجاهزة للأكل المليئة بالألياف ما يتراوح من 3 إلى 14 جرامًا من الألياف لكل وجبة، قمح مبشور يحتوي على 6 جرامات من الألياف لكل وجبة.

2. توت العليق:

كوب من التوت يحتوي على 8 جرامات من الألياف، توت العليق غني بالألياف بشكل خاص مقارنة بالفواكه الأخرى، عندما لا تكون في موسمها ، يمكنك شراء توت العليق المجمد واستخدامه في العصائر والكعك ، أو إذابته في أطباق الزبادي.

3. البازلاء:

واحدة من الخضار الخضراء القليلة التي لا يعترض عليها معظم الأطفال هي أيضًا مليئة بالألياف:،كوب من البازلاء الخضراء يحتوي على 9 جرامات من الألياف، البازلاء المجمدة غير مكلفة ويسهل الاحتفاظ بها .

4. الفاصوليا:

يقدم نصف كوب من الفاصوليا السوداء والحمص 8 جرامات من الألياف، الفاصوليا المليئة بالألياف متعددة الاستخدامات، العدس والفاصوليا البيضاء والفاصوليا كلها من البقوليات المناسبة للأطفال (والغنية بالألياف) التي يجب تجربتها أيضًا.





5. الأفوكادو:

تناول نصف كوب ، وستحصل على 5 جرامات من الألياف.،كما أن الأفوكادو غني بالدهون الصحية للقلب، إذا كان طفلك يكره قوام أو نكهة الأفوكادو ، فحاول مزجه في عصير لتعزيز الألياف.

6. اللوز:

يتصدر اللوز القائمة حيث يحتوى الجوز على معظم الألياف ، ضع في اعتبارك استبدال زبدة الفول السوداني بزبدة اللوز تعد المكسرات أيضًا مصدرًا رائعًا للدهون الصحية للأطفال، إذا كانت الحساسية مصدر قلق ، جرب بذور عباد الشمس أو بذور اليقطين للحصول على الألياف والبروتين.

ماذا يحدث إذا حصل طفلي على الكثير من الألياف؟

الكثير من الألياف يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية غير المريحة للجهاز الهضمي ، مثل الانتفاخ أو الغازات، إذا كان طفلك يتناول نظامًا غذائيًا منخفض الألياف ، فقم بزيادة النشاط ببطء وتأكد من إعطاء طفلك ما يكفي من السوائل.

للحفاظ على عملية الهضم ، فإن الماء ضروري أيضًا، لذا علم الصغار حمل زجاجة ماء ، وشرح لهم كيفية ملئها عبر الحوض أو مرشح المياه حتى يتمكنوا من الشرب عندما يشعرون بالعطش.