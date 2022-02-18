شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية الكالسيوم للصحة وما نسبته الجيدة التي يحتاجها الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم أحد المعادن المهمة التى يحتاجها الجسم لبناء العظام والحفاظ على صحة الأسنان ولضمان عمل القلب والأعصاب والعضلات بشكل صحيح، وعندما نذكر مصادر الأطعمة الغنية بالكالسيوم يتبادر إلى أذهاننا الحليب فقط، ولكن هناك أطعمة أخرى تعتبر مصادر لهذا المعدن المهم لعمل الجسم، ويرصد تقرير موقع "Healthline" أبرز مصادر الأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم.

ما هي كمية الكالسيوم التي يجب أن يستهلكها الشخص في اليوم؟

وفقًا لخبراء الصحة، يوصى بتناول ما لا يقل عن 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا، وقد يزيد هذا المقدار لكبار السن والنساء بعد سن اليأس.

لماذا الكالسيوم مهم؟

الكالسيوم ضروري للجسم لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، ويحتاج الجسم إلى الكالسيوم لتحريك العضلات وأيضًا مفيد لصحة الجهاز العصبي.

ماذا يحدث بسبب نقص الكالسيوم؟



أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم بخلاف الحليب: نقص كالسيوم الدم، هو نقص الكالسيوم في الجسم، وهذا النقص إذا استمر على المدى الطويل يؤدي إلى هشاشة العظام وإعتام عدسة العين ومشاكل الأسنان وتغيرات في الدماغ. ما هي الأطعمة الغنية بالكالسيوم؟أطعمة أخرى غنية بالكالسيوم بخلاف الحليب: البذور

البذور مثل بذور السمسم، من مصادر الطاقة الغذائية التي تحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم، حيث إن ملعقة كبيرة من بذور السمسم تحتوي على 127 مجم من الكالسيوم.

اللوز

اللوز أحد أنواع المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية من بينها الكالسيوم، حيث يحتوى 30 جرام من اللوز على 75 مجم من الكالسيوم.

الفاصوليا

أحد أنواع البقوليات الصحية هى الفاصوليا كما أنها مصدر غنى بالكالسيوم، حيث إن 100 جرام من الفاصوليا يحتوى على 113 مجم من الكالسيوم.

العدس

بصرف النظر عن كونه مصدرًا قويًا للبروتين، يعد العدس أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم، حيث يحتوى 100 جرام من العدس على 19 مجم من الكالسيوم.

حليب الصويا

يقول الخبراء إن كوبًا واحدًا من حليب الصويا المدعم يحتوي على نفس كمية الكالسيوم الموجودة في حليب البقر والتي تبلغ 25 مجم لكل 100 جرام.