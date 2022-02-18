شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحلبة.. تساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم وتفيد المرضعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ آلاف السنين، تم استخدام الحلبة في الطب البديل والصيني لعلاج الأمراض الجلدية والعديد من الأمراض الأخرى، في الآونة الأخيرة، أصبحت من التوابل المنزلية الشائعة، تتمتع بذور الحلبة بمظهر غذائي صحي، حيث تحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الفوائد الصحية العديدة، وفقا لما نشره موقع "healthline".

الفوائد الصحية لتناول الحلبة : يساعد فى زيادة إنتاج لبن الأم:

حليب الأم هو أفضل مصدر للتغذية لنمو طفلك، قد تكافح بعض الأمهات لإنتاج كميات كافية ، بينما تستخدم الأدوية الموصوفة بشكل شائع لزيادة إنتاج حليب الأم ، تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تكون بديلاً طبيعيًا وآمنًا.

يزيد مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال:

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو زيادة هرمون التستوستيرون ، وجدت بعض الدراسات أن لها آثارًا مفيدة، بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية.

السيطرة على مرض السكري:

تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم وعلاج مرض السكري من النوع الأول والثاني، وقد تكون هذه الفوائد بسبب دور الحلبة في تحسين وظيفة الأنسولين لمحتواها العاللى من الألياف .

تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة قد تساعد في:

السيطرة على الشهية:

أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية، وجدت دراسة واحدة استمرت 14 يومًا أن المشاركين قللوا تلقائيًا من إجمالي تناول الدهون بنسبة 17٪ .

مستويات الكوليسترول:

تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية .

حرقة من المعدة:

وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم ، تطابقت آثاره مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة.