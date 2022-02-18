شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأطعمة المجمدة لتقليص دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الطعام المجمد خيارًا رائعًا للأشخاص الذين ليس لديهم وقت لشراء الأطعمة الطازجة، ولكن هناك العديد من الأطعمة المجمدة محملة بالمواد الحافظة والصوديوم، لذلك قد يكون من الصعب العثور على خيارات مجمدة صحية ولكن إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه وما الذي يجب تجنبه، فستكون لديك ثقة أكبر في اختيار الأطعمة المجمدة التي تتناسب مع أهدافك الصحية، إذا كانت أهدافك تتضمن فقدان الوزن أو الدهون حول منطقة البطن، فهناك بعض الأطعمة المجمدة التي يمكن أن تساعد في ذلك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- شرائح أفوكادو:

يمكن تجميد الأفوكادو بسهولة للحصول على إضافة سريعة إلى العصائر أو المخبوزات، كما أنها مليئة بالدهون الصحية والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع، ووفقا لنتائج إحدى الدراسات، فإن النساء اللائي تناولن الأفوكادو كجزء من وجبتهن اليومية قللن من دهون البطن.

2 - السلمون:

يمكن لمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في السلمون أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتساهم في العديد من الفوائد الصحية في جميع أنحاء الجسم، وجدت دراسة من مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن أوميجا 3 مرتبط بانخفاض أكبر في دهون الجسم ومحيط الخصر.

يمكن أن يكون سمك السلمون المجمد مغذيًا تمامًا مثل الخيارات الطازجة، ومعبأ تمامًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية DHA و EPA". "هذه الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات يمكن أن تدعم فقدان الوزن ، وربما تساعد في تقليل الدهون في البطن.

3 - خضراوات مجمدة:

تمتلئ الخضراوات بشكل طبيعي بالألياف، وهي مادة مغذية يمكن أن تساعد في دعم الشعور بالشبع ، ومع مرور الوقت، تساعد الأشخاص على تناول كميات أقل من الطعام على مدار اليوم ، إذا كنت تبحث عن خضراوات معينة لتجربها، فعادة ما يكون البروكلي من أسهل الأنواع التي يمكن العثور عليها في القسم المجمد.

البروكلي هو أحد الخضراوات القليلة التي تحتوي على الكالسيوم، والتي يمكن أن تساعد في زيادة فقدان الدهون، وخاصة في منطقة البطن، علاوة على ذلك، فإن تناول الكالسيوم مع الأطعمة عادة ما يكون دائمًا أفضل من تناوله في شكل مكمل وهو سبب إضافي لتناول الخضار.