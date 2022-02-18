شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض قلب ..احذر زيت النخيل بيرفع مستوى الكوليسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد أكبر التهديدات التي تواجهك، فإن جسمك يكوّن رواسب دهنية يمكن أن تمنع تدفق الدم في الأوعية الدموية، يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن انسداد الشرايين يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وأكد التقرير المنشور في الموقع، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، قد يكون بسبب عدد من العوامل مثل سوء التغذية، وقلة التمارين الرياضية، أو الإفراط في استهلاك التدخين، في حين أن كل هذه العوامل يمكن أن تسهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فيمكنك إجراء تغييرات صغيرة بنظامك الغذائي على سبيل المثال ، حتى تغيير نوع الزيت الذي تستخدمه في الطهي يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول لديك.

وفقًا لدراسة من مجلة The Journal of Nutrition ، فإن زيت النخيل هو أحد أسوأ الزيوت لمستويات الكوليسترول لديك لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة.

لماذا يعتبر زيت النخيل ضارًا بمستويات الكوليسترول :

وجدت دراسة مجلة التغذية أنه مقارنة بالزيوت النباتية التي تحتوي على دهون مشبعة منخفضة ، فإن استهلاك زيت النخيل يزيد بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار، فإن الدهون المشبعة الموجودة في زيت النخيل وزيت جوز الهند واللحوم الحمراء والزبدة ومعظم الآيس كريم ، ضارة بصحتك العامة ويجب تناولها دائمًا باعتدال، وعلى الرغم من أنها من الناحية الفنية ليست "سيئة" مثل الدهون المتحولة ، فقد ثبت أنها ترفع مستويات الكوليسترول في الدم لديك.

الزيوت المستخدمة كبديل

يمكن أن يساعدك استبدال زيت النخيل بالدهون غير المشبعة على تقليل خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول، في دراسة نُشر في مجلة Lipid Research ، وجد الباحثون أن زيوت البذور مثل عباد الشمس وبذور اللفت وزيت بذور الكتان كانت الأفضل لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

لا تزال الدهون غير المشبعة الأخرى مثل زيت الزيتون ناجحة ، لكن أداء زيوت البذور كان أفضل بشكل عام، كما أكد هذا التحليل أن الدهون المشبعة مثل الزبدة كانت الأسوأ في خفض الكوليسترول.

سواء كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول حاليًا أو اكتشفت أنك معرض لخطر كبير ، فإن اختيار الزيت الذي تطبخ به أو تستهلكه بشكل منتظم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة قلبك، إذا استطعت ، فحاول استبدال زيت النخيل أو الزبدة بشيء مثل بذور اللفت أو عباد الشمس أو زيت الزيتون عند طهي وجبتك في المنزل.