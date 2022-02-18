شكرا لقرائتكم خبر عن من مسكن للألم للسيطرة على مرض السكرى.. تعرف على فوائد الكركم الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكركم أحد التوابل شائعة الاستخدام في كل مطبخ، ولكن في الغالب ما نستخدم مسحوق الكركم، ومن الناحية الصحية فإن الكركم الخام أو جذر الكركم يمكن أن يكون أكثر فائدة للجسم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" تعرف على فوائد إدراجه في نظامك الغذائي اليومي.

الكركم الخام مليء بالخصائص الطبية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكركمين وهو مركب معروف بخصائصه المطهرة، ويساعد في علاج نزلات البرد والسعال والتهابات الجلد والتهابات المسالك البولية وحتى أمراض الكبد الدهنية. فيما يلى.. فوائد تضمين الكركم الخام إلى نظامك الغذائي: الكركم يساعد على الهضم فيما يلى.. فوائد تضمين الكركم الخام إلى نظامك الغذائي: الكركم يساعد على الهضم

الخصائص الطبية للكركم

يمكن أن يؤدي استهلاك جذر الكركم بانتظام إلى تحسين إنتاج الصفراء في المعدة وبالتالي تسهيل عملية الهضم بشكل أفضل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث يمكنهم أيضًا تضمين الكركم الخام في نظامهم الغذائي اليومي للحصول على بعض الراحة من الأعراض.

الكركم الخام يتحكم في نسبة السكر في الدم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، فإن الكركم الخام أمر لا بد منه بالنسبة لهم، فهو لا يمكنه السيطرة على مستويات السكر في الدم فحسب، بل يساعد أيضًا في حل مشكلة مقاومة الأنسولين.

منقي للدم

يحتوي الكركم الخام على بعض الخصائص المضادة للأكسدة المذهلة التي يمكن أن تحميك من تلف الخلايا، كما أنه يعمل كمنقي طبيعي للدم عن طريق التخلص من السموم من مجرى الدم.

يخفف الألم

يعمل الكركم الخام كمسكن سريع وفورى للألم، خاصة آلام المفاصل، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات مما يجعله مسكنًا طبيعيًا للآلام.