شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الأمعاء طريقك لتقوية جهازك المناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، سيقلل من قابليتك للإصابة بالعدوى والمرض، ويحسن قدرتك على التعافي إذا مرضت ودرء الالتهاب غير المرغوب فيه، وتدهور المناعة المرتبط بالعمر، والأمراض المزمنة. يتكون جهازك المناعي من خلايا مناعية مذهلة، وأنواع فرعية من الخلايا، وأعضاء وجزيئات، وكلها تعمل للحفاظ على صحتك، وفقا لما نشره موقع " dailymail".

دعم جهاز المناعة

تشمل العناصر الرئيسية لنظام المناعة القوي النظام الغذائي ومستويات النشاط ومدى إعطاء الأولوية للنوم والراحة وتخفيف التوتر وتقليل العناصر الضارة في بيئتك (مثل المبيدات الحشرية أو تلوث الهواء).

يتركز نمط النظام الغذائي الصحي على الأطعمة الكاملة، غير المجهزة أو المعالجة بالحد الأدنى، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات مع الاحتفاظ بالألياف، بالإضافة إلى جميع المركبات النباتية المفيدة والمغذيات.

تبدأ المناعة في أمعائك

لدينا بكتيريا مفيدة تعيش على جميع الأسطح المكشوفة من الجسم "الجلد والرئتين والجهاز الهضمي والتناسلي والمسالك البولية" ولكن أكبر كثافة وتنوع في القناة الهضمية، الأمعاء هي نظام بيئي يتكون من تريليونات من الميكروبات المعروفة مجتمعة باسم ميكروبيوتا الأمعاء، هذه الحشرات تفوق عدد الخلايا المناعية بمقدار 200000: 1. مما يجعل أمعائك وجميع ميكروباتها وعمليات الجهاز الهضمي جزءًا كبيرًا من صحتك المناعية.

تتنافس ميكروبات الأمعاء على الجراثيم المعدية وتدعم خلايا الحاجز المعوي، وتحييد المواد الكيميائية السامة التي قد نستهلكها عن غير قصد، هذه الميكروبات مهمة جدًا لصحتنا، حتى إذا كان لديك نظام غذائي "صحي" ، فلا يمكنك الحصول على الفوائد الغذائية الكاملة إلا إذا كنت تهتم بميكروباتك، في الواقع، فإن الإستراتيجية الغذائية الأكثر فاعلية التي يمكنك اعتمادها لبناء مناعة قوية هي العناية بميكروبات الأمعاء.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في إيقاف تدمير ميكروبات الأمعاء الجيدة بسبب تناول الوجبات الخفيفة باستمرار وعدم كفاية الألياف الغذائية وأدوية التدخل في القناة الهضمية (مثل المضادات الحيوية) والإفراط في ممارسة الرياضة والإجهاد المزمن وقلة النوم، وركز على تناول المزيد من الأطعمة المخمرة بشكل طبيعي ، والتي تعتبر مدهشة للتنوع الميكروبي في أمعائك.

تحتوي الأطعمة والمشروبات الحية مثل اللبن ومخلل الكرنب وفول الصويا المخمر على بكتيريا بروبيوتيك التي تكسر الأطعمة وتحولها ، فضلاً عن توصيل الميكروبات المفيدة للأمعاء

ارتفاع مستويات السكر في الدم ومخاطر الإصابة بالفيروس

أكدت دراسة أجريت عام 2021 أن ارتفاع نسبة السكر في الدم هو عامل الخطر الأكثر ترجيحًا لتفسير سبب إصابة المرضى الأصحاء بفيروس كورونا، فعندم ترتفع مستويات السكر في الدم يضعف الدفاعات المضادة للفيروسات ، ويدفع الجسم نحو "السيتوكين" من العوامل الالتهابية المعروف أنها تسبب تلفًا وفشلًا لأعضاء متعددة.

دعم جهازك المناعي بمستويات ثابتة من السكر في الدم من خلال:

قلل من تناول الأطعمة السكرية وتجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة

ركز على الألياف ، تناول البروتين مع كل وجبة

أضف القرفة والزنجبيل إلى طعامك

قم بالمشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة

أضف الخل إلى وجباتك، أظهرت بعض الدراسات أن حمض الأسيتيك ، الحمض الرئيسي في الخل ، له آثار مفيدة على نسبة السكر في الدم.