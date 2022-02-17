شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمرضى القلب الزواج؟ استشاري يوجه نصائح مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن غالبية مرضى القلب يستطيعون الزواج. وأضاف النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “لكن يحتاج كلا الطرفين التحدث للطبيب المختص بكل شفافية عن مخاوفهما ومعرفة الخطة العلاجية المتوقعة”. وأضاف خالد النمر “اليوم أذِنتُ لمريضة قلب عمرها ٦٥ بالزواج من الناحية الطبية،وتَفَهّم الطرف الآخر الحالة بتفاصيلها”.

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