شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الشعور بالدوخة فور الوقوف وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوخة أو الدوار تعد من الأعراض التي يصاب بها البعض وتكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض ومنها انخفاض ضغط الدم، أو هبوط نسبة السكر بالدم، أو الأنيميا، ولكن الإصابة بالدوخة فور الوقوف تعد من أعراض انخفاض ضغط الدم لانتصابي، الذي يصاحبه زغللة العين، والإماء في بعض الحالات، الغثيان، الضعف العام في الجسم.

نشرت دراسة في " Heart Rhythm Journal " الطبية، أفادت أن هناك بعض التمارين التي ينصح بالقيام بها لدي الأشخاص المصابين بالدوخة، وهي رفع الركبتين بشكل متكرر قبل الوقوف، وحركة الساقين بعد الوقوف، فهذه التمارين تتم كإجراء وقائي للجسم بشكل عام، ولتجنب إنخفاض الضغط الانتصابي بشكل خاص.

وخضع لهذه الدراسة 22 سيدة يعانين من "انخفاض ضغط الدم الانتصابي"، وبعد تجربتهم لهذه التمارين قل لديهم الشعور بالدوخة والدوار فور الوقوف.

وقام الباحثون الذي أشرفوا علي الدراسة بمراقبة ضربات قلب المشاركين وقياس ضغط الدم أثناء التجارب، مع وجود فاصل زمني بين ضربات القلب وضغط الدم، ووجد الباحثون أن هذه التمارين أحدثت فرقا كبيرا في الحدّ من الانخفاض المؤقت في ضغط الدم .