شكرا لقرائتكم خبر عن منها عين الجمل.. أطعمة تجعل بشرتك نضرة وتساعد فى الوقاية من الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بحث علمي جديد، أنه يمكن العيش لفترة أطول من خلال تناول نظام غذائي نباتي أكثر تنوعًا، فإن ما نأكله كل يوم له تأثير مباشر صحتنا، وأشار البحث إلى أن تناول المزيد من البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات يمكن أن تجعلك أكثر صحة، فهذه الأطعمة النباتية الكاملة تغذينا من الداخل إلى الخارج ، وتغذي ميكروبيوتا الأمعاء وتحسن من صحة الدماغ، وفقا لما نشره موقع " dailymail".

الأطعمة الرئيسية للوقاية من الشيخوخة:

هناك الكثير من القواسم المشتركة بين القناة الهضمية والجلد، فهما لاعبان أساسيان في الدفاع عن الجسم من الغزاة الممرضين، تحدث معظم اتصالاتنا بين الجلد والأمعاء عبر جهاز المناعة، ببساطة، يُعتقد أن الميكروبات المعوية غير المتوازنة تطلق استجابة من جهاز المناعة ، مما يؤدي إلى حدوث التهاب ، والذي عادة ما يحمينا من الإصابة أو المرض.

يصبح الالتهاب مشكلة عندما يتم تشغيله في كثير من الأحيان ويترك "يعمل" عند مستوى منخفض بمرور الوقت العديد من الأمراض الجلدية - الإكزيما ، والوردية، وحب الشباب، والصدفية، والتهاب الجلد، وحتى الشيخوخة المبكرة - هي أمراض التهابية في الأصل، لذا فهي تشير إلى أن ميكروبات الأمعاء المحدودة ، التي تفتقر إلى التنوع ، يمكن أن تكون السبب، تناول الأطعمة الرئيسية للوقاية من الشيخوخة مثل ، الأفوكادو، البطاطا الحلوة، عين الجمل ، الكرنب ، وشاى الأخضر.

تحسين الذاكرة وتعزيز الصحة العقلية:

لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن القناة الهضمية والدماغ متصلان، بفضل الشبكة الرائعة لمئات الملايين من الأعصاب التي تربط الاثنين، ويوصي بتناول المزيد من النباتات لتقليل مخاطر الصحة العقلية والحالات العصبية ، وحتى المساعدة في علاجها ، بما في ذلك الاكتئاب ومرض باركنسون والزهايمر .

معززات الذاكرة :

تحتوي الأسماك الزيتية (الرنجة والماكريل والسلمون والسردين) والتوت وإكليل الجبل والقرنبيط وبذور اليقطين والبقوليات المختلطة وشاي البابونج والجوز البرازيلي وزيت الزيتون البكر والقهوة المفلترة على العناصر الغذائية المفيدة للدماغ والمواد الكيميائية النباتية بما في ذلك الأوميجا -3 ، وخاصة DHA و EPA ؛ فيتامين ك ، وفيتامين ب 12 ، والسيلينيوم ، والأنثوسيانين ، والبريبايوتكس ، وحمض ألفا لينولينيك ، والكولين ، والفولات ، والمغنيسيوم.