شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة عالية الدهون يجب على مرضى السكر تجنبها.. اعرف البدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مرض السكري، ويجب أن يهتم مرضى السكر بما يتناولونه من طعام لأنهم بحاجة إلى الحفاظ على مستويات الجلوكوز في المعدل الطبيعي، وهناك 5 أطعمة يجب على مرضى السكري تجنبها أو تقليل تناولها لتنظيم معدلات السكر في الدم، بحسب جريدة " The Sun".

5 أطعمة عالية الدهون يجب تجنبها لمرضى السكر1. الزبدة

الدهون المشبعة في منتجات الألبان، مثل الزبدة ، تمنع الأنسولين من توصيل الجلوكوز (السكر) إلى الخلايا.نتيجة لذلك يتراكم في الدم مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي الإصابة بمرض السكري.

بالإضافة إلى الزبدة ، تجنب منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والقشدة والجبن والزبادي والآيس كريم.وتشمل بعض البدائل الصحية للزبدة الأفوكادو والبطاطا الحلوة أو قرع العسل المهروس وعصير التفاح والموز المهروس".

2. الزيوت

الزيت هو غذاء معالج بنسبة عالية من الدهون، كما أن الدهون هي مساهم أساسي في مقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري في نهاية المطاف.

هذا ينطبق بشكل خاص على الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند. الاعتماد بشكل كبير على الأطعمة الزيتية والدهون يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك مرض السكري.

عند الطهي جربي الصلصات منخفضة الصوديوم كبدائل للزيت.

3. الوجبات السريعة

يجب على الجميع تناول الأطعمة السريعة باعتدال، وعلى الرغم من أنها قد تكون خيارًا سهلاً ، إلا أن الأطعمة السريعة مليئة بالدهون والسكر والملح.كل هذه المكونات تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري.

4. اللحوم المصنعة

بالإضافة إلى المحتوى العالي من الدهون، فإن بعض المواد الحافظة في اللحوم الحمراء المصنعة بما في ذلك النقانق والسجق تؤدي إلى تدخل هذه الأطعمة في الأداء الطبيعي للأنسولين.

عندما لا يستطيع الأنسولين دفع الجلوكوز (السكر) إلى الخلايا فإنه يتراكم في الدم ويرفع نسبة السكر في الدم مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري.

5. الوجبات الخفيفة والمخبوزات المعبأة والمجهزة

الأطعمة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والكعك كلها مدرجة في قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها.الأطعمة المصنعة بشكل عام غنية بالدهون والسكر والملح وقليلة الفيتامينات والمعادن والألياف.نتيجة لذلك، تساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى جانب مقاومة الأنسولين ، بالإضافة إلى أن معالجة الأطعمة تزيد من كثافتها من السعرات الحرارية عن طريق إزالة الماء والألياف.

وبالتالي، فإنهم يحزمون الكثير من السعرات الحرارية في القليل من الطعام، فتناول هذه الأطعمة بانتظام يربك إشارات الجوع لدينا ويفقدك القدرة على التوقف عن تناولها بشكل مناسب بمرور الوقت يؤدي هذا إلى زيادة الوزن ، وهو عامل خطر معروف لمرض السكري.

لمنع أو تحسين مرض السكري ، استبدل هذه الأطعمة بنسخ صحية من وجباتك الخفيفة المفضلة.