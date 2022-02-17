شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية ضرورية لصحتك إذا كنت مريض نقرس ولا تتناول اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من المصابين بمرض النقرس، أو نباتى وتتخلى عن تناول اللحوم، فقد تزداد لديك فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية نتيجة لتعرض الجسم لنقص شديد في نسب العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "ويب ميد" الطبي، فإن اللحوم تعد من الأغذية المهمة للجسم، حيث إنها غنية بالبروتين، هذا العنصر الهام في بناء الجسم، والعظام والعضلات، ولذا عند الامتناع عن تناولك للحوم فيجب عليك إمداد الجسم ببعض العناصر الغذائية الأخرى، ومنها:

-الكالسيوم: يمكنك تناول الخضراوات الورقية والحليب والأجبان، والزبادي، فجميعها أطعمة مهمة وغنية بالكالسيوم الذي يساهم في بناء العظام والعضلات. -تناول البروتين النباتي: لا يستطيع الجسم الاستغناء عن تناول البروتين، ولذا يمكنك تناوله نباتي، الفول والعدس والحمص، فجميعها أطعمة تمد الجسم بالروتين الذي يحتاجه. -أكثر من الأطعمة الغنية بالحديد: تناول السبانخ، واللفت والعدس والخضراوات الورقية والعسل الأسود، فجميعها أطعمة غنية بعنصر الحديد المهمة لصحة الجسم، وتمده بالعديد من الفوائد التي لا غني عنها.