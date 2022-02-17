شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين ب 3 مفيد لصحة قلبك وجهازك الهضمى.. كيف تحصل عليه من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب3 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي، حيث إن لهذا الفيتامين قائمة طويلة من الفوائد الصحية، ووفقًا لبحث نُشر في Research Gate، فإن "النياسين" هو فيتامين ب يصنعه جسمك ويستخدمه لتحويل الطعام إلى طاقة، ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجلد، وهذه مجموعة من المركبات التي يحتاجها جسمك لتحويل الطعام إلى طاقة وتخزينه فهو يساعد على حماية بشرتك وأنسجتك أيضًا، وقد يحسن مستويات الكوليسترول وتنظيم الهضم وتعزيز صحة القلب، في هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة الغنية بفيتامين B3، بحسب موقع " ndtv".

5 أطعمة غنية بفيتامين ب3صدور الدجاج

صدور الدجاج مصدر جيد للنياسين والبروتين الخالي من الدهون 85 جرامًا من صدور الدجاج المطبوخة تحتوي على 11.4 ملليجرام من فيتامين ب3 ، أي 71٪ و 81٪ من الكمية الموصى بتناولها للرجال والنساء، على التوالي.

التونة

تعد التونة مصدرًا جيدًا للنياسين أو فيتامين ب3 وخيارًا جيدًا لمحبي المأكولات البحرية، هذه السمكة غنية أيضًا بالبروتين وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الفول السوداني

الفول السوداني مصدر جيد لفيتامين ب3 للنباتيين يحتوي الفول السوداني على الكثير من البروتين والدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز.

عيش الغراب

يعتبر عيش الغراب من أفضل المصادر النباتية لفيتامين ب3، و 70 جرامًا من عيش الغراب يحتوى على 15٪ و 18٪ من المدخول الموصى به ، على التوالي ، للرجال والنساء هذا يجعل عيش الغراب خيارًا جيدًا للنباتيين الباحثين عن مصادر فيتامين ب3 الطبيعية.

البازلاء الخضراء

من المعروف أن البازلاء الخضراء مصدر نباتي ممتاز للنياسين عالي الامتصاص وفقًا للأبحاث ، تحتوي البازلاء أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي قد تساعد في خفض الكوليسترول وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة.