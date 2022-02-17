شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة في رحلة الدايت تؤثر على التمثيل الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نرتكب العديد من الأخطاء أثناء تناول الطعام لأننا لا نولي الكثير من الاهتمام لنظامنا الغذائي، إن تناول الطعام الصحي ليس كافيًا لتحسين عملية التمثيل الغذائي لدينا والذى بدوره يساعد في إنقاص الوزن، حيث يعتمد ذلك أيضًا على مقدار السعرات الحرارية التي نتناولها، والنشاط البدنى الذى نقوم به، ونمط الحياة الذى نتبعه.

يلعب التمثيل الغذائي دورًا مهمًا في إنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل أفضل، وفيما يلي بعض أخطاء فقدان الوزن التي نرتكبها غالبًا وتؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

1. تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية في اليوم

يعتقد الكثير من الناس أنه لفقدان الوزن، يجب أن يكون لديك سعرات حرارية أقل في نظامك الغذائي، هذا في الواقع نصف صحيح، تحتاج بالفعل إلى الحد من السعرات الحرارية التي تحصل عليها من مصادر الطعام غير الصحية، ولكن تناول كمية أقل من السعرات الحرارية المطلوبة والتي يحتاجها الجسم يوميًا، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على معدل الأيض "التمثيل الغذائي" ويسبب أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي، وعلى المدى الطويل قد يتطور الأمر إلى إصابتك بضعف في العضلات وسوء التغذية.

2. تخطي البروتين

البروتينات هي لبنات بناء أجسامنا وهي مهمة جدًا للنمو، ويمكن أن يؤدي تخطي البروتينات في النظام الغذائي لإنقاص الوزن إلى عدم التوازن وتقليل معدل حرق السعرات الحرارية في اليوم، وهو ما قد يشكل عقبة في رحلة إنقاص الوزن.

تساعد البروتينات على تعزيز التمثيل الغذائي الذي يمكن أن يساعدك في الواقع على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض والالتهاب ومعالجة العديد من الحالات الأخرى، حيث وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يمكن للنظام الغذائي الغني بالبروتين أن يحسن بشكل كبير معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية.

3. قلة النشاط البدنى

كثير من الناس يشغلون وظائف مكتبية، وقد تسببت ظروف أخرى إلى نمط حياة مستقر أو خامل، حيث إن قلة النشاط البدنى من شأنه أن يُخفض معدل التمثيل الغذائي، والجلوس أو الاستلقاء طوال اليوم له آثار سلبية على معدل التمثيل الغذائي في الجسم وكذلك على الصحة العامة.

4. قلة الراحة والنوم

يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية لضعف التمثيل الغذائي هو قلة النوم والحصول على القدر الكافى من الراحة، حيث يحتاج الجسم إلى قدر معين من الراحة حتى يتمكن من التعافي والعمل بشكل فعال في اليوم التالي، كما تؤثر قلة النوم أيضًا على فقدان الوزن وعملية التمثيل الغذائي.

غالبًا ما نتجاهل أهمية النوم مما يؤدي إلى ضعف التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب وغيرها.

5. تناول المشروبات السكرية

إن تناول المشروبات المعبأة ضار جدًا على صحتك، وذلك لأنها تحتوي على مُحليات صناعية ويمكن أن تسبب تلك المشروبات مشاكل مختلفة مثل، مقاومة الأنسولين، وداء السكري، والسمنة، وضعف التمثيل الغذائي، واضطرابات الهضم.