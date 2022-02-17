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شكرا لقرائتكم خبر عن قلل الملح والسكر.. نصائح غذائية للحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر
تتضمن الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية لصحة القلب ما يلي:
- قم بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي.
- اضبط استهلاك الطاقة وإنفاقها لتحقيق وزن صحي للجسم.
- اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة.
- تحول إلى الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس وزيت الكانولا وزيت الزيتون بدلاً من زيت جوز الهند وزيوت النخيل والزبدة الحيوانية.
- تناول البروتينات الصحية الخالية من الدهون.
- قللّ من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.
- اختر الأطعمة قليلة المعالجة بدلاً من الأصناف عالية المعالجة.
- قم بطهي وجباتك بكمية محدودة من الملح أو بدون ملح.
ماذا تعني الإرشادات الجديدة؟
بشكل قاطع، لخص الخبراء إرشادات AHA الغذائية المحدثة وكشفوا أنها تؤكد على الحاجة إلى تبني عادات صحية للقلب في مرحلة مبكرة من الحياة ثم الاحتفاظ بها على مر السنين، لهذا الغرض، يعد اختيار الأطعمة ذات الحد الأدنى من المعالجة والبروتينات النباتية أمرًا أساسيًا بغض النظر عن مكان تناول الطعام، سواء كان طعامًا مطبوخًا في المنزل أو الوجبات التي يتم طلبها من أحد المطاعم.
بالإضافة إلى ذلك، تقلل أنماط النظام الغذائي الصحي للقلب من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى مع دعم الاستدامة والأهداف الصديقة للبيئة.