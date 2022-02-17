شكرا لقرائتكم خبر عن قلل الملح والسكر.. نصائح غذائية للحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب والأوعية الدموية، القابلة للعلاج أو المزمنة، مسئولة عن أكبر عدد من الوفيات التي تحدث في جميع أنحاء العالم كل عام، سواء كانت نوبة قلبية أو سكتة قلبية أو مرض الشريان التاجي أو مرض الشريان المحيطي، ويمكن أن تؤدي أي حالة مرتبطة بالقلب إلى الوفاة إذا لم يتم تشخيصها أو إدارتها في الوقت المناسب مع النظام الغذائي ونمط الحياة باعتبارهما أهم العوامل القابلة للتعديل والمرتبطة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، وقد أصدرت جمعية القلب الأمريكية (AHA)، لأول مرة منذ 15 عامًا، قائمتها المحدثة من الإرشادات الغذائية لصحة القلب، حسبما أفاد تقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

تتضمن الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية لصحة القلب ما يلي:

- قم بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي.

- اضبط استهلاك الطاقة وإنفاقها لتحقيق وزن صحي للجسم.

- اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة.

- تحول إلى الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس وزيت الكانولا وزيت الزيتون بدلاً من زيت جوز الهند وزيوت النخيل والزبدة الحيوانية.

- تناول البروتينات الصحية الخالية من الدهون.

- قللّ من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.

- اختر الأطعمة قليلة المعالجة بدلاً من الأصناف عالية المعالجة.

- قم بطهي وجباتك بكمية محدودة من الملح أو بدون ملح.

ماذا تعني الإرشادات الجديدة؟

بشكل قاطع، لخص الخبراء إرشادات AHA الغذائية المحدثة وكشفوا أنها تؤكد على الحاجة إلى تبني عادات صحية للقلب في مرحلة مبكرة من الحياة ثم الاحتفاظ بها على مر السنين، لهذا الغرض، يعد اختيار الأطعمة ذات الحد الأدنى من المعالجة والبروتينات النباتية أمرًا أساسيًا بغض النظر عن مكان تناول الطعام، سواء كان طعامًا مطبوخًا في المنزل أو الوجبات التي يتم طلبها من أحد المطاعم.

بالإضافة إلى ذلك، تقلل أنماط النظام الغذائي الصحي للقلب من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى مع دعم الاستدامة والأهداف الصديقة للبيئة.