شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح تأثير الطعام على بعض الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، من تأثير الطعام الذي نتناوله على مفعول بعض الأدوية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “من الممكن أن يؤثر الطعام الذي تتناوله على الدواء الذي تستخدمه، بحيث لا يعمل الدواء بالشكل المطلوب”.

وأضافت الغذاء والدواء أنه يمكن تجنب التداخلات الغذائية الدوائية من خلال النصائح التالية:

– قراءة النشرة الدوائية جيدا

– أخذ الدواء مع كمية كافية من الماء.

– تجنب أخذ المكملات الغذائية مع الأدوية في وقت واحد.

– استشارة الطبيب أو الصيدلي