شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للتخفيف من الصداع النصفي بدون أدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

يبحث كثيرون عن حل يخفف من الصداع النصفي، ولا تشكل الأدوية الموصوفة حاليا للصداع النصفي حلا نهائيًا لأن فعاليتها تتفاوت بشكل كبير بين فرد وآخر.

وقدم باحثون عدة خطوات للتعامل مع هذا الصداع دون أدوية ، وفق ما أورده موقع عيادة “مايو كلينك” كالتالي :

1- المحافظة على اتساق نمط الحياة:بمعنى أن على الشخص الالتزام بوقت منتظم للنوم والاستيقاظ، وإزالة عناصر التكنولوجيا من غرفتك، مثل الهاتف والحاسوب، كما أن تناول الوجبات في أوقات منتظمة يوفر تناقسا للجسم.

2- التحكم بالتوتر:إن التوتر هو أحد الأسباب المثيرة للالتهاب، ويعتبر سببا رئيسا للصداع النصفي، وفي حين أن بعض التوتر في الحياة لا مفر منه، لكن يمكن القيام بالكثير لتجنبه قبل أن يصبح مرهقا عقليا وجسديا، ويمكن القيام بذلك عن طريق التمارين البدنية.

3- تجنب الأطمعة المثيرة للالتهاب:إذا شعرت بأن جسمك يعاني من مستوى معين من الالتهاب، فمن الضروري تقليل أسباب التهيج، مثل الأطعمة المثيرة له مثل تلك التي فيها السكر المضاف والزيوت والأطمعة المصنعة.

4- إنقاص الوزن:إن الوزن الزائد يشير إلى وجود التهاب منخفض في الجسم، كما ان ارتفاع ضغط الدم والدهون الزائدة وتصلب الشرايين تظهر وجود التهاب. وهذه البيئة لا تساعد في علاج الصداع النصفي، لذلك فإن فقدان الوزن يقلل في نهاية المطاف من حدوث الصداع النصفي أو يقلل شدته.

5- تنويع الطعام:إن تنويع الطعام وألوانها يلعب دورا في محاربة الصداع النصفي، خاصة تلك التي تحتوي مضادات الأكسدة، وينصح في هذا تناول 5 حصص من المنتجات ذات الألوان الزاهية من قبيل السبانخ والتوت والحمضيات.