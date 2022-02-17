شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح سبوتنيكv يحقق حماية لمدة عام ويظهر ارتفاع مستوى الأجسام المضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، فإنه فى شهرديسمبر الماضي، تم تمديد دراسة لقاح سبوتنيك Sputnik V لتقييم سلامة اللقاح ومناعتة بعد 12 شهرًا من تلقى اللقاح، حيث أظهرت النتائج الأولية لتحليل مستوى الأجسام المضادة، مستوى مرتفعًا بدرجة كافية من الأجسام المضادة المحددة لفيروس كورونا، في جميع المتطوعين الذين تم تطعيمهم بعد التطعيم في وقت الدراسة.

وكشف التقرير، أن المتطوعين الذين تمت دعوتهم للمشاركة في الدراسة تم اختيارهم عشوائيًا من 19 عيادة،ومركز لاجراء الدراسة السريرية للقاح سبوتنيك Sputnik V، لقد تم إعطاؤهم لقاح سبوتنيك Sputnik V ، وليس دواءً وهمياً، كما طُلب من المتطوعين التبرع بالدم مرة واحدة لتقييم المناعة، أي القدرة على إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس.